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    慘了！央視女主播自爆囤貨「輪到北京了」 急刪文滅火

    中國武漢肺炎疫情蔓延，北京民眾在嚴格封控的預期心理下，出現搶購潮。（路透）

    中國武漢肺炎疫情蔓延，北京民眾在嚴格封控的預期心理下，出現搶購潮。（路透）

    2022/04/28 07:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，重災區上海已封城一個月，北京則有升溫趨勢，儘管中國官媒宣稱衣食充足，北京民眾仍擔心步上上海後塵，紛紛搶購糧食及藥品，央視主播劉欣則意外洩底，她發布了超市被搶購一空，自己也在囤貨的畫面，引發嘲諷熱議。

    央視主播劉欣24日在推特發文，指「輪到北京了，但我們正在準備，我也囤了，兩年來第一次，艱難的時刻到來」，還PO出超市貨架被掃光的照片，這則推文隨即刪除，不過已被截圖流傳。劉欣25日又發出一則新推文，稱「一夜之間，同一家商店又被新鮮農產品填滿了。這只是你想買什麼的問題，而不是你能買什麼！昨晚我完全沒有必要多想。」照片中充滿蔬菜等各種物資。

    對此網民紛紛熱議說「大哥的鐵拳來了」、「反轉！CGTN著名外宣主播劉欣公開造反被火速鎮壓」、「因為昨天那條推挨揍了吧，像你這樣的為何翻牆出來弄巧成拙，智商堪憂啊」、「被領導約談了，趕緊現在發個帖找補...」。

    無獨有偶，央視前記者王志安25日也推文，「聽過去的同事說，昨天央視的員工聞風而動，把自己內部的超市一搶而空，啥都買不到了。搶完之後主播們在屏幕前正襟危坐說，市民們，好好過日子，不用搶」。間接證實北京瘋搶物資傳聞。

    央視主播劉欣24日在推特發文，指「輪到北京了，但我們正在準備，我也囤了，兩年來第一次，艱難的時刻到來」。（圖擷取自推特）

    央視主播劉欣24日在推特發文，指「輪到北京了，但我們正在準備，我也囤了，兩年來第一次，艱難的時刻到來」。（圖擷取自推特）

    劉欣25日又發出推文，稱「一夜之間，同一家商店又被新鮮農產品填滿了。」（圖擷取自推特）

    劉欣25日又發出推文，稱「一夜之間，同一家商店又被新鮮農產品填滿了。」（圖擷取自推特）

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