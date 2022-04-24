為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    封城恐慌席捲！北京疫情再起 當局坦承「形勢嚴峻」

    北京近日突發疫情，涉及多條傳播鏈，當局稱隱匿傳播風險高，情況緊急，形勢嚴峻。（美聯社）

    北京近日突發疫情，涉及多條傳播鏈，當局稱隱匿傳播風險高，情況緊急，形勢嚴峻。（美聯社）

    2022/04/24 08:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海疫情未歇，北京也傳出告急，北京市23日召開的疫情防控記者會上指，市內近日突發數起疫情，涉及多條傳播鏈，情況緊急，形勢嚴峻。由於中國五一長假在即，當局特別提醒非必要勿離開北京，也引發北京市民恐慌，擔心是否會步上海後塵，採取嚴格封控。

    綜合媒體報導，北京市23日新聞發布會上，市疾控中心副主任龐星火表示，22日22時至23日16時，新增本土15例確診，其中朝陽區12例、順義區2例、房山區1例。他說，22日以來，北京累計報告20例感染者，初步調查，已隱匿傳播1週，感染者人群多樣、活動範圍廣，涉及學校、旅行團及多個家庭，隨著排查力度加大，未來還將發現其他病例。

    龐星火提醒家長，近期非必要不出京，不去中高風險地區旅行或出差；7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，主動減少與孩子接觸；不帶病上班上學，不參加其他聚集活動，主動報告單位和學校；裝修人員進入小區要遵守防疫規定。

    北京民眾已感受到防控壓力，有網友透露，已接到疾控部門電話，要求進行核酸檢查，網友紛紛表示「當領導作出封城決定的時候是不會和你商量的！吸取上海教訓，絕不會提前兩天讓你集中採購」、「只要平日能用到的都要囤」、「打算明天去採購一些防疫物資，萬一北京也封城了，瑟瑟發抖中...」。

    《法廣》報導，北京官方通報確診病例並不多，但當局使用隱匿傳播1週、情況緊急等說法，似乎預示可能採取更嚴厲的措施，不過因上海封城引發嚴重民怨，是否會避免採取大規模封控，仍是疑問。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    韭菜割乾淨！北京醫院太平間3天收17萬 家屬氣炸：還收死者餐費！
    2022/04/10 21:25

    韭菜割乾淨！北京醫院太平間3天收17萬 家屬氣炸：還收死者餐費！
    執行動態清零很燒錢 中國地方政府快撐不住
    2022/03/19 21:22

    執行動態清零很燒錢 中國地方政府快撐不住

    京站響應世界地球日 多重厚禮大方送
    中國疫情續燒！ 北京新增10例本土確診 近一個月最多
    2022/02/23 12:50

    中國疫情續燒！ 北京新增10例本土確診 近一個月最多
    中國疫情未止 北京2傳播鏈累計43例本土感染
    2022/01/24 11:52

    中國疫情未止 北京2傳播鏈累計43例本土感染

    第12代Intel Core輕薄筆電首發來了
    武漢肺炎》冬奧將近 北京今再添12例本土病例
    2022/01/21 18:47

    武漢肺炎》冬奧將近 北京今再添12例本土病例
    中國再增66例武肺確診 北京連3日現本土病例
    2022/01/20 11:52

    中國再增66例武肺確診 北京連3日現本土病例
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播