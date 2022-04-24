封城恐慌席捲！北京疫情再起 當局坦承「形勢嚴峻」

北京近日突發疫情，涉及多條傳播鏈，當局稱隱匿傳播風險高，情況緊急，形勢嚴峻。（美聯社）

2022/04/24 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海疫情未歇，北京也傳出告急，北京市23日召開的疫情防控記者會上指，市內近日突發數起疫情，涉及多條傳播鏈，情況緊急，形勢嚴峻。由於中國五一長假在即，當局特別提醒非必要勿離開北京，也引發北京市民恐慌，擔心是否會步上海後塵，採取嚴格封控。

綜合媒體報導，北京市23日新聞發布會上，市疾控中心副主任龐星火表示，22日22時至23日16時，新增本土15例確診，其中朝陽區12例、順義區2例、房山區1例。他說，22日以來，北京累計報告20例感染者，初步調查，已隱匿傳播1週，感染者人群多樣、活動範圍廣，涉及學校、旅行團及多個家庭，隨著排查力度加大，未來還將發現其他病例。

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龐星火提醒家長，近期非必要不出京，不去中高風險地區旅行或出差；7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，主動減少與孩子接觸；不帶病上班上學，不參加其他聚集活動，主動報告單位和學校；裝修人員進入小區要遵守防疫規定。

北京民眾已感受到防控壓力，有網友透露，已接到疾控部門電話，要求進行核酸檢查，網友紛紛表示「當領導作出封城決定的時候是不會和你商量的！吸取上海教訓，絕不會提前兩天讓你集中採購」、「只要平日能用到的都要囤」、「打算明天去採購一些防疫物資，萬一北京也封城了，瑟瑟發抖中...」。

《法廣》報導，北京官方通報確診病例並不多，但當局使用隱匿傳播1週、情況緊急等說法，似乎預示可能採取更嚴厲的措施，不過因上海封城引發嚴重民怨，是否會避免採取大規模封控，仍是疑問。

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