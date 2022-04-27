北京瘋搶物資 冷凍櫃冰箱單日銷量抵1個月

中國北京爆發COVID-19疫情，引起民眾囤貨搶購潮。（路透）

2022/04/27 18:11

〔中央社〕中國北京爆發COVID-19疫情，引起民眾囤貨搶購潮，搶購的除了柴米油鹽與藥品外，冷凍櫃與冰箱也成為熱銷產品，甚至有平台1天賣出1個月的銷量。

中新經緯報導，北京朝陽區、通州區數家家用電器店的冷凍櫃銷量明顯增加。大中電器朝陽區一家門市員工說，25日有很多顧客來賣，1天賣出了10、20台，店裡已經沒貨。

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北京蘇寧易購線上現下的冷凍櫃銷售量，僅在24日單天就超過300台，相當於平時1個月的銷量。北京國美、大中電器銷售資料顯示，從這次疫情爆發以來，北京冷凍櫃、冰箱等產品需求量激增，300公升以上大容量的冰箱和冷凍櫃銷售暴增59%。

在款式方面，報導指出，容積100至120公升左右的小型冷凍櫃銷售最好，多家賣電器的店家都表示，小型冰櫃都賣出去了，他們正在補貨，約要等到4月底5月初。

報導還訪問了一名住在北京市西城區的段姓民眾。她說，自己在疫情前購入了1台810公升的對開門冰箱，「當時家裡人都埋怨我，住著60平方米（約18.15坪）不到的『老破小』，卻買那麼大的冰箱幹啥，現在都誇我的決定實在是太英明了」。

另一名住在大興區的李姓民眾則在搶菜氛圍中，手刀購買了1台直立式冰櫃。他表示，「商場剛好還剩1台，被我搶到了，買了以後心裡踏實多了，囤貨毫無壓力！」

這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在北京蔓延後，因上海「買菜難」的經歷，北京引發了搶購潮，不過官方頻頻出來喊話，聲稱各類生活必需品、蔬菜等貨源均充足穩定，供應有保障。

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