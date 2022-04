俄軍攻擊烏克蘭煉油廠火車站 英國情報：俄攻勢進展不大

2022/04/25 20:46

〔中央社〕俄羅斯今天宣稱,用長程飛彈擊中烏克蘭一座煉油廠和一些軍事設施。烏克蘭當局表示,俄軍攻擊中部和西部共5座火車站,文尼察州也有2鎮遇襲。英國則說,俄軍攻勢僅些微進展。

路透社報導,俄羅斯國防部表示,俄軍擊中了烏克蘭的一些軍事設施和第聶伯河(Dnipro River)附近的克列緬丘格(Kremenchuk)煉油廠。不過,烏克蘭波塔瓦州(Poltava)州長曾說過,這座煉油廠本月稍早已被摧毀。

根據俄羅斯國防部說法,「高精準長程武器摧毀了克列緬丘格市北郊一座煉油廠的燃料生產設施,以及為烏克蘭部隊軍事裝備供應燃料的石油產品儲存設施」。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,烏克蘭國營鐵路公司烏克蘭鐵路(Ukrzaliznytsia)董事長卡梅辛(Oleksandr Kamyshin)今天透過聲明表示:「俄軍繼續系統性摧毀鐵路基礎設施,今天上午在一小時內,烏克蘭中部和西部有5座火車站被擊中。」

梅辛還說,至少有16班載客列車暫停行駛,並且有人受傷,但他未提供明確資訊。

烏克蘭西部利維夫州(Lviv)州長柯吉茨基(Maksym Kozytskyy)今天稍早對於俄軍攻擊損壞當地一座火車站一事提供細節。

他指出,當地時間今天上午8時30分左右,克拉斯涅(Krasne)火車站遭到一枚飛彈擊中,造成變電站爆炸。

柯吉茨基說,俄軍是從東南部發動攻擊,很可能是利用戰略轟炸機。他表示救難人員已將爆炸火勢撲滅,現階段並無傷亡消息。

烏克蘭中部文尼察州(Vinnytsia)州長波佐夫(Serhiy Borzov)也在社群媒體Telegram發布影片表示,「敵人正試圖攻擊重大基礎設施」,日梅林卡(Zhmerynka)和卡扎京(Kozyatyn)兩城鎮遭到俄軍飛彈擊中,造成不明人數死傷。

另一方面,英國國防部今天在推特(Twitter)發布例行簡報時指出,俄軍自從將侵略烏克蘭的重心轉向全面占領頓巴斯(Donbas)地區後,僅在一些戰區有些微進展。

英國國防部表示:「俄羅斯由於缺乏充足後勤和戰鬥支援部署,因此尚無法有重大突破。」

英國軍事情報單位還說,烏克蘭在東南部港市馬立波(Mariupol)的防禦,也消耗了許多俄軍部隊的精力,造成他們戰力降低。

路透社尚無法證實這份報告內容。

