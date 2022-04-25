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    法大選出口民調預測 馬克宏以58%得票率成功連任

    2022/04/25 02:36

    〔中央社〕法國今天舉行總統大選第二輪投票，主要出口民調預測，現任總統馬克宏將以58.2%得票率成功連任，擊敗極右派國民聯盟領袖雷朋，並成為法國20年來首度連任的總統。

    民調公司Ipsos-Sopra Steria在當地時間晚上8時整透過世界報（Le Monde）公布的民調預測，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）將獲得58.2%得票率，對手極右派國民聯盟（RN）雷朋（Marine Le Pen）則有41.8%支持度。

    費加洛報（Le Figaro）由Ifop-Fiducial執行，同一時間公布的出口民調數字也非常相近，預測馬克宏以58%比42%得票率擊敗對手雷朋，成為法國第五共和的第12任總統。法國出口民調通常有相當的準確與可信度。

    在本月10日首輪投票前後，馬克宏與雷朋的支持度相當拉鋸，最近只相差2至5個百分點，導致選情一度膠著，但此後差距不斷拉大。根據22日的選前最後民調，兩人支持度已相差達12個百分點。

    法國本屆選民人數超過4800萬，據內政部下午5時的數據，本屆投票率為63.23%，較2017年的上屆大選下降2個百分點。

    此次為兩人第二度於總統大選決戰廝殺，2017年馬克宏以66.10%比33.90%得票率輾壓雷朋，今年差距縮小。雷朋日前曾表示，本屆將是她最後一次出馬角逐大位。（編輯：施施）1110425

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