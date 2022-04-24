當年指控別人狂歡吸毒 美鮮肉議員被爆「穿女性內衣」跑趴

美國北卡羅萊納州共和黨籍聯邦眾議員科索恩9日在前總統川普於北卡州的一場集會上為川普暖場。（美聯社）

2022/04/24 21:13

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國政治新聞網站「POLITICO」日前獨家披露，曾指控國會同僚辦狂歡趴與吸毒的北卡羅萊納州共和黨籍聯邦眾議員科索恩（Madison Cawthorn），被踢爆自己也曾參加過瘋狂派對，還有他身穿女性內衣跑趴的照片為證。科索恩坦承確有此事，但強調時間點在他競選國會議員之前，並暗示這是對手企圖破壞他連任的陰謀。

科索恩22日透過推特坦承照片屬實，是他搭郵輪度假時所攝，重點是時間點在他競選國會議員之前，「我猜左派覺得這些搭郵輪玩耍時的傻呼呼度假照（在我選國會議員前拍~~的），或多或少能對我造成傷害？他們已經沒東西可以黑我了...」。

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科索恩在2014年因車禍導致癱瘓，此後以輪椅代步；POLITICO指出，照片拍攝日期不詳，但從照片中的科索恩顯然坐輪椅推測，時間點應該是他出車禍後。

今年8月才滿27歲的科索恩，2020年時以美國200多年來最年輕的聯邦眾議員當選人之姿進入國會，將於今年11月期中選舉中首度面對連任挑戰。出身保守浸信會社區的科索恩，向來以堅持傳統基督教原則以及強調「超男子氣概」（hyper-masculinity）的重要性為其政治人設，目前並不確定這些陳年跑趴照是否會影響其連任選情。

北卡州的共和黨黨內初選將於5月17日投票，科索恩遭逢7名對手，選情並不樂觀，同州的聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）甚至已表態不挺科索恩，改支持其對手、北卡州的州參議員愛德華斯（Chuck Edwards）。

科索恩行事發言頗具爭議性，包括曾稱國會同僚邀請他參加狂歡派對並在他面前吸食古柯鹼；此外，他還曾批評烏克蘭總統澤倫斯基是「壞蛋」（thug），並因此遭眾院少數黨（共和黨）領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）懲戒、暗示民主黨籍的眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）有酗酒問題、發表厭女言論，以及有多項交通違規。

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科索恩被踢爆曾穿女性內衣跑趴，危及他在政壇上保守人設。（圖擷取自POLITICO）

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