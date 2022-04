逼降戰略未變！ 美智庫：俄軍會不允許亞速鋼鐵廠內平民撤離

2022/04/24 10:36

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第59天,目前俄軍將作戰重心移轉至烏東頓巴斯(Donbas)及烏南港城馬立波(Mariupol),並持續圍攻亞速鋼鐵廠(Azovstal),更不會允許廠內民眾撤離。而美國智庫稍早所釋出的戰情分析則指,俄軍將繼續對鋼鐵廠施壓,同時繼續從第二大城向東南方進攻。

綜合外媒報導,美國華府智庫戰爭研究所(ISW,Institute for the Study of War)23日在官方推特上更新最新戰情指出,俄軍正繼續執行他們集結小規模部隊,並在多個作戰軸線上執行進攻的舉措,他們拒絕接受必要的暫停行動,重新為決定性作戰策略設定條件。

ISW認為,俄軍將繼續對亞速鋼鐵廠內剩餘的守軍及平民施壓,嘗試用「以餓逼降」的策略逼迫守軍棄守,更不會允許廠內民眾撤離;而昨(23日)計劃開通的人道走廊,並未如預期將平民撤出馬立波,約有200位聚集在該市、想要離開的民眾,遭俄軍驅散。

ISW推測,俄軍可能會持續朝第二大城哈爾科夫(kharkiv)東南方的伊久姆市(Izyum),往東南方向進攻;並從克爾米納鎮(Kreminna)及波帕斯納亞(Popasna)以西,及從頓涅茨克市(Donetsk city)內的阿夫迪夫卡(Avdiivka)向北,或針對其他軸線發動攻勢。

ISW指出,俄軍將繼續在前線從伊久姆市,到中東部札波羅熱(Zaporizhzhia)市範圍內的多個地點,執行小規模的地面攻擊行動;而身處馬立波附近的俄軍,正重新部署至頓涅茨克市附近,極可能在沒有休息及整補的狀況下,再次投入烏東戰役。

April 23 Assessment Highlight:#Russia is continuing their pattern of operations: committing small collections of units to dispersed attacks along multiple axes and refusing to accept necessary operational pauses to set conditions for decisive operations.https://t.co/ah2GipKfN0 pic.twitter.com/63tzV51O9C