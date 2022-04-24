逼降戰略未變！ 美智庫：俄軍會不允許亞速鋼鐵廠內平民撤離

美國智庫稍早所釋出的戰情分析提到，俄軍將繼續對鋼鐵廠施壓，同時繼續從第二大城向東南方進攻。（圖擷取自ISW官網）

2022/04/24 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第59天，目前俄軍將作戰重心移轉至烏東頓巴斯（Donbas）及烏南港城馬立波（Mariupol），並持續圍攻亞速鋼鐵廠（Azovstal），更不會允許廠內民眾撤離。而美國智庫稍早所釋出的戰情分析則指，俄軍將繼續對鋼鐵廠施壓，同時繼續從第二大城向東南方進攻。

綜合外媒報導，美國華府智庫戰爭研究所（ISW，Institute for the Study of War）23日在官方推特上更新最新戰情指出，俄軍正繼續執行他們集結小規模部隊，並在多個作戰軸線上執行進攻的舉措，他們拒絕接受必要的暫停行動，重新為決定性作戰策略設定條件。

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ISW認為，俄軍將繼續對亞速鋼鐵廠內剩餘的守軍及平民施壓，嘗試用「以餓逼降」的策略逼迫守軍棄守，更不會允許廠內民眾撤離；而昨（23日）計劃開通的人道走廊，並未如預期將平民撤出馬立波，約有200位聚集在該市、想要離開的民眾，遭俄軍驅散。

ISW推測，俄軍可能會持續朝第二大城哈爾科夫（kharkiv）東南方的伊久姆市（Izyum），往東南方向進攻；並從克爾米納鎮（Kreminna）及波帕斯納亞（Popasna）以西，及從頓涅茨克市（Donetsk city）內的阿夫迪夫卡（Avdiivka）向北，或針對其他軸線發動攻勢。

ISW指出，俄軍將繼續在前線從伊久姆市，到中東部札波羅熱（Zaporizhzhia）市範圍內的多個地點，執行小規模的地面攻擊行動；而身處馬立波附近的俄軍，正重新部署至頓涅茨克市附近，極可能在沒有休息及整補的狀況下，再次投入烏東戰役。

April 23 Assessment Highlight:#Russia is continuing their pattern of operations: committing small collections of units to dispersed attacks along multiple axes and refusing to accept necessary operational pauses to set conditions for decisive operations.https://t.co/ah2GipKfN0 pic.twitter.com/63tzV51O9C — ISW （@TheStudyofWar） April 23, 2022

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