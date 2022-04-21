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    德國挨批挺烏克蘭「豬隊友」 外交部長出面緩頰這樣說…

    德國外交部長貝爾伯克解釋，德國的目標是優先提供給烏克蘭蘇系武器。（路透）

    德國外交部長貝爾伯克解釋，德國的目標是優先提供給烏克蘭蘇系武器。（路透）

    2022/04/21 20:21

    〔即時新聞／綜合報導〕德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今（21）日表示，提供武器給烏克蘭時，德國其實沒有什麼顧慮，但德國目前希望能以蘇系裝備優先。

    《路透》報導，貝爾伯克在訪問波羅的海國家的第二天，回應外界對於德國日益漸長的批評聲浪，即各國軍援烏克蘭時，德國卻明顯在「扯後腿」。

    貝爾伯克說，德國正在考量，要給老舊的貂鼠式（Marder）步兵戰車哪些額外維護還有彈藥，才能滿足烏克蘭軍方的部屬需求，「對我們來說沒什麼禁忌，不管是裝甲車還是其他烏克蘭需要的武器。」

    貝爾伯克解釋，柏林政府的首要目標是確保烏克蘭能盡快拿到前蘇聯設計的軍武，因為烏軍無須額外訓練就可使用。她還說，若有盟國向烏克蘭提供了這些武器，德國將提供更現代化的德製裝備來補充他們的庫存。

    在場媒體接著追問，德國是否會供應豹式（Leopard）主力戰車給烏克蘭？貝爾伯克回答說，烏軍需要經過訓練才能使用這些先進軍備，而德國將支付培訓相關費用。

    貝爾伯克說，「我們提供了10億歐元，因為我們不能只想著未來幾天、未來幾個月，眼下也得考慮到烏克蘭之後幾年所需的防衛系統，還有未來，一個自由烏克蘭的需求。我們知道每一天都很重要。」

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