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    謠言終結站》烏克蘭總統桌上有毒品？ 查核中心：錯誤訊息

    網傳烏克蘭總統澤倫斯基的下架影片中有毒品，「TFC台灣事實查核中心」經查表示此影片未下架，桌面也非毒品，因此為「錯誤」訊息。（圖取自台灣事實查核中心）

    網傳烏克蘭總統澤倫斯基的下架影片中有毒品，「TFC台灣事實查核中心」經查表示此影片未下架，桌面也非毒品，因此為「錯誤」訊息。（圖取自台灣事實查核中心）

    2022/04/21 19:46

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一支來自烏克蘭總統澤倫斯基的自拍影片，影片上方文字說明稱「烏克蘭總統澤倫斯基上傳一段神情恍惚的視頻，視頻隨即被刪除，但已被眼尖網友下載並發現桌上的毒品！」對此，「TFC台灣事實查核中心」經查表示，此影片未下架，桌面也非毒品，因此為「錯誤」訊息。

    「TFC台灣事實查核中心」21日發布的「事實查核報告」指出，本（4）月16日開始流傳一段烏克蘭總統澤倫斯基自拍的影像畫面，該影片搭配文字訊息稱「烏克蘭總統疑似吸毒恍神畫面？烏克蘭人真悲哀！家破人亡、五百萬人顛沛流離成難民，卻供養著這樣的總統。然後台灣傻傻跟著起鬨、支持這樣的人渣。」影片中約27秒處拍到全家福時網傳影片圈出兩處稱其為毒品。

    對此，查核中心以關鍵字在推特搜尋，找到網傳的影片來自烏克蘭國防部推特，且該影片仍存在於烏克蘭國防部推特、IG，並未刪除。

    另外，查核中心採訪中央研究院資訊科技創新研究中心助理研究員陳駿丞協助分析影片。他分析，辦公桌上相框下紅色圈選出的白影，應該是相框倒影，因為相框和相片的周圍有金色易反射的細邊框，所以會造成白影的效果；另外一個紅色圈選處，類似是USB的線，或是類似電源充電器的東西，並沒有什麼指稱為毒品的證據。

    「TFC台灣事實查核中心」還比對了澤倫斯基2019年12月20日在IG上傳的影片，影片中有清楚拍攝到辦公桌上的物品。經查核中心比對，2019年的影片中，全家福照片就已存在，也有燈光反射出白影的影像；且網傳影片右邊圈選處的充電設備也存在，可以看出是辦公桌上存在已久的物品，因此該網傳消息為「錯誤」訊息。

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