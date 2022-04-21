為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    上海封控近1個月 民間拜起「跑路天后」

    上海出生的作家張愛玲1952年以「繼續因抗戰而中止的港大學業」為由申請赴港，1955年由美國新聞處長麥卡錫擔保，依據難民救濟法的規定申請赴美定居。（中央社資料照）

    上海出生的作家張愛玲1952年以「繼續因抗戰而中止的港大學業」為由申請赴港，1955年由美國新聞處長麥卡錫擔保，依據難民救濟法的規定申請赴美定居。（中央社資料照）

    2022/04/21 16:55

    〔中央社〕上海封控近一個月，期間發生各種防疫亂象，除了移民諮詢暴增外，上海人開始拜起作家張愛玲，稱她為「跑路天后」，藉此抒發不滿。

    張愛玲1920年出生於上海，1949年中共建政，儘管一開始備受中共政權禮遇，她仍在1952年以「繼續因抗戰而中止的港大學業」為由申請赴港，之後定居美國。

    1950至1976年，三反五反、大躍進、文化大革命等政治運動，讓中國政經社環境動盪，釀出無數悲劇。而張愛玲描述中共治下的中國農村土改、三反運動的「秧歌」、「赤地之戀」則在此期間陸續出版。

    在上海這波抗擊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，因嚴格的防控導致的次生災害頻傳，保供物資無法送達、「買菜難」讓上海人餓肚子，以及「一刀切」的「應收盡收」政策，在在讓民眾苦不堪言。

    於是，上海人開始拜起張愛玲，並稱她為「跑路天后」，遙想她當年若不「潤」（Run的中文諧音，在上海封控期間成為爆紅字），會遇上甚麼迫害。

    在微博上，有網友貼上張愛玲的照片，並寫上「拜祖師爺」、「祖師爺保佑我」，或是「拜了能保佑我潤嗎」等留言。這些均反映了上海民眾對官方防控的不滿情緒。

    現居德國的中國知名時事評論家長平在德國之聲網撰文指出，人們應該讀一讀張愛玲描述飢餓的「秧歌」，因為「秧歌」與當下上海的境遇密切相關。

    長平表示，「秧歌」不僅講述了一個政權製造的饑餓和迫害等人權災難，還揭露了這個政權怎樣看待底層的苦難，怎樣留下「正確的集體記憶」。這無疑是一部傑出的政治小說，直截了當地講出了張愛玲的政治觀點。

    長平也提及，張愛玲選擇離開，但與她背景相似、留在大陸的作家蘇青、關露、周瘦鵑等人，大多沒有躲過殘酷的政治迫害。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    股債匯3殺！外資逃了 過去2個月減持中國股債1.9兆
    2022/04/21 15:20

    股債匯3殺！外資逃了 過去2個月減持中國股債1.9兆
    上海今再通報8死 專家：突公布死亡數恐為「自圓其說」
    2022/04/21 10:12

    上海今再通報8死 專家：突公布死亡數恐為「自圓其說」

    京站響應世界地球日 多重厚禮大方送

    中共中央令出不行 上海自謀生路！另闢重要物資運輸管道
    2022/04/20 08:03

    中共中央令出不行 上海自謀生路！另闢重要物資運輸管道
    中國23省日增逾2.1萬本土病例 上海再通報7死
    2022/04/19 10:10

    中國23省日增逾2.1萬本土病例 上海再通報7死

    「誠實時代」來臨 揭露第一品牌的業績秘密
    中國封鎖上海引發不滿 富人「用腳投票」狂問移民
    2022/04/18 15:59

    中國封鎖上海引發不滿 富人「用腳投票」狂問移民
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播