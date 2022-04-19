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    中國23省日增逾2.1萬本土病例 上海再通報7死

    中國昨日新增本土病例3297例，以及1萬8187例無症狀感染，單日新增2萬1484例本土案例，其中上海有2萬416例本土案例，當地也通報7起本土死亡病例。（歐新社）

    中國昨日新增本土病例3297例，以及1萬8187例無症狀感染，單日新增2萬1484例本土案例，其中上海有2萬416例本土案例，當地也通報7起本土死亡病例。（歐新社）

    2022/04/19 10:10

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例3297例，以及1萬8187例無症狀感染，單日新增2萬1484例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等23省。其中有2萬416例本土案例在上海，占整體比例超過95%，且還通報7起本土死亡病例。

    中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診3316例，包含境外移入19，本土新增3297例。本土中包含上海3084例、吉林88例、黑龍江64例、廣東20例、江蘇11例、江西9例、山西5例、北京2例、浙江2例、山東2例、河南2例、河北1例、遼寧1例、安徽1例、湖北1例、湖南1例、雲南1例、陝西1例、青海1例。

    其中上海新增7例死亡病例，均為中高齡年長者，算上前一天的3例，在這波疫情中累計通報有10例死亡。今日新增的7名死者中，年齡介於60歲到101歲間，其中75歲以上6例，先前就有心臟病、糖尿病、高血壓等疾病，75歲以下1例，則有創傷性腦疝、創傷性硬膜下出血、多發性大腦挫裂傷等症狀。7人都是在住院後病情加重，經搶救無效死亡。

    公告也指出，昨日新增無症狀感染者1萬8284例，其中境外移入97例，本土1萬8187例，本土包含上海1萬7332例、吉林384例、江蘇122例、安徽60例、浙江46例、江西42例、黑龍江31例、河北28例、山西28例、河南22例、遼寧16例、山東16例、廣西15例、湖北13例、雲南13例、福建6例、廣東5例、陝西4例、青海2例、甘肅1例、新疆1例。

    中國衛健委也指出，截至4月18日24時，中國累計確診18萬8351例，累計死亡病例4648例，現有確診病例3萬384例當中，有75例是重症病例。

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