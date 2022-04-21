上海今再通報8死 專家：突公布死亡數恐為「自圓其說」

上海過去一天再增1萬8495例本土案例，且單日再增8例死亡。針對上海近日發布死亡案例，有專家認為，有可能是中國官方為了「自圓其說」才承認有死亡個案。（路透）

2022/04/21 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，上海確診數居高不下，過去一天再增1萬8495例本土案例，且單日再增8例死亡。針對上海近日發布死亡案例，有專家則認為，有可能是中國官方為了「自圓其說」才承認有死亡個案。

中媒消息指出，上海過去一天新增2634例本土確診病例及1萬5861例無症狀感染者，其中有459例原本為無症狀感染者，1976例確診病例和15619例無症狀感染者是在隔離管控中發現，其餘則是在相關風險人群排查中發現。

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過去一天上海也新增8例死亡病例，平均年齡77.5歲，最大年齡93歲，算上前3天的17例，在這波疫情中累計通報已有25例死亡。今日新增的8名死者中，分別患有晚期惡性腫瘤、嚴重心血管疾病、神經系統疾病、尿毒症等疾病。

據《BBC中文網》報導，中國在2020年3月宣稱控制住武肺疫情後，就很少宣布有死亡案例。對此香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授、病毒學家金冬雁指出，外界無法得知為何當局選在此時承認有死亡個案，不過官方一直強調新冠病毒的危害性，他認為現在突然承認有死亡個案，可能是為了「自圓其說」，因為沒有出現死亡個案的情況是說不過去的。

金冬雁也說，依照中國過去的做法，若病患不是因為新冠病毒直接致死，這名病人的個案就不會被視為與新冠病毒有關，他認為目前公布的數字，反應的「可能只是冰山一角」。

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