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    軍情動態》中俄軍艦現蹤日本周邊 日防衛省加強警戒

    日本防衛省今天公布，包含俄軍驅逐艦在內6艘船艦今天穿越日本九州與朝鮮半島之間的對馬海峽，往日本海方向航行。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

    日本防衛省今天公布，包含俄軍驅逐艦在內6艘船艦今天穿越日本九州與朝鮮半島之間的對馬海峽，往日本海方向航行。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

    2022/04/21 00:17

    〔中央社〕日本防衛省今天表示，俄羅斯海軍的驅逐艦等6艘艦艇今天穿越對馬海峽，其中有3艘非俄羅斯軍方船舶。此外，一艘中國海軍情報蒐集艦今天穿越奄美大島海域。

    日本放送協會（NHK）報導，防衛省（相當於國防部）表示，日本海上自衛隊19日上午9時（台灣時間上午8時）左右，發現俄羅斯的驅逐艦等6艘艦艇航行在長崎縣的男女群島西方約80公里處的東海。這6艘艦艇今天穿越位於日本九州與朝鮮半島之間的對馬海峽，往日本海方向航行。

    這6艘艦艇當中有3艘是與俄羅斯具官方色彩的天然氣工業股份公司（Gazprom）有關的管線鋪設船、補給支援船。一般認為，這與將俄羅斯產的天然氣運至德國的新管線「北溪天然氣2號管線」（Nord Stream 2）的建設有關。

    北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）受到烏克蘭局勢的影響，辦理啟動運作的認證手續目前遭到凍結。

    報導說，在日本周邊海域，俄羅斯海軍艦艇與非軍方船舶一同行動，實屬罕見。日本防衛省相關人士表示，有可能是俄羅斯海軍的艦艇在護衛天然氣工業股份公司（Gazprom）的相關船舶。

    對馬海峽是國際海峽，因此包含軍艦在內的外國船舶可航行於這座海峽。

    日本共同社報導，有一艘中國海軍的情報蒐集艦今天穿越鹿兒島奄美大島附近海域，從東海朝太平洋航行。

    對於中俄軍艦在日本周邊海域行動趨於活絡的情況，日本防衛省正加強警戒、監視，並分析航行的目的。

    日本防衛省今天公布，舷號795的中國海軍情報蒐集艦今天穿越鹿兒島奄美大島附近海域，從東海朝太平洋航行。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

    日本防衛省今天公布，舷號795的中國海軍情報蒐集艦今天穿越鹿兒島奄美大島附近海域，從東海朝太平洋航行。（圖擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

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