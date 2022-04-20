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    踢到鐵板？ 烏克蘭外長專程求援保加利亞碰釘子

    烏克蘭外交部長庫列巴（左）與保加利亞外交部長鵑寇夫斯卡（右）握手合影。（路透）

    烏克蘭外交部長庫列巴（左）與保加利亞外交部長鵑寇夫斯卡（右）握手合影。（路透）

    2022/04/20 23:18

    〔即時新聞／綜合報導〕為了說服保加利亞提供軍援，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）本週拜訪了保加利亞首都索非亞（Sofia），試圖說服保國高層支持烏克蘭，不過庫列巴似乎無法撼動保加利亞向來親俄的立場，他也因此出言諷刺。

    《法新社》報導，庫列巴今（20）日在與保加利亞國會會議過後表示，「保加利亞政府與國會心知肚明烏克蘭求的是什麼，當你在打仗時，你會需要一切，從彈藥到戰機。我們給了所有北約（NATO）國家同樣的需求清單。」

    「我們尊重保加利亞的政治環境，我們會讓國會還有政府決定何時，以及如何對烏克蘭伸出援手。」庫列巴也說，「但是我要再次聲明，那些心不甘情不願、優柔寡斷、反對提供武器與軍備給烏克蘭的人，他們實際上就是在對俄羅斯的入侵，還有殺害我國民眾的行為表達支持。」

    保加利亞是輕兵器、彈藥、反坦克飛彈的生產大國，同時也是少數擁有前蘇聯米格-29戰機（MiG-29）的東歐國家，烏克蘭一直渴望接收這些米格戰機。

    保加利亞外交部長鵑寇夫斯卡（Teodora Genchovska）今日表示，庫列巴週二的確與總理佩特科夫（Kiril Petkov）、國防部長札科夫（Dragomir Zakov）討論過軍援議題；庫列巴本日上午也與保國總統拉德夫（Rumen Radev）見了面，但是拉德夫反對提供軍火給烏克蘭。

    保加利亞執政聯盟成員之一的保加利亞社會黨（BSP）則威脅，若是政府軍援烏克蘭，BSP就會退出執政聯盟。該黨黨魁尼諾娃（Kornelia Ninova）一再聲明，只要她還在內閣，「哪怕是一根釘子」也不會給烏克蘭。

    尼諾娃是保加利亞的經濟部長，掌管著軍武出口許可。

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