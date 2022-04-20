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    軍武百科》「鷹擊-21」空射反艦彈道飛彈 共軍反介入戰略利器

    近日一段中國「轟6」轟炸機的飛行影片在網路上流傳，機體掛載疑似是「鷹擊-21」空射型反艦彈道飛彈。（圖擷自推特）

    近日一段中國「轟6」轟炸機的飛行影片在網路上流傳，機體掛載疑似是「鷹擊-21」空射型反艦彈道飛彈。（圖擷自推特）

    2022/04/20 10:44

    相關連結：

    中國「轟6」掛載神秘彈道飛彈影片曝光 疑為「航艦殺手」

    〔即時新聞／綜合報導〕近日一段中國「轟6」轟炸機的飛行影片在網路上流傳，機體掛載疑似是「鷹擊-21」（YJ-21）空射型反艦彈道飛彈，外界對於「鷹擊-21」瞭解不多，研判是「東風-21D」（DF-21D）反艦彈道飛彈的空射版本。

    「鷹擊-21」反艦彈道飛彈，這種武器被認為是「東風-21D」（DF-21D）反艦彈道飛彈的空射版本，目前尚不清楚的其服役狀態，但預估在2010年就開始服役；反艦彈道飛彈（ASBM）是解放軍「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial，A2/AD）戰略實現手段，所謂的「反介入/區域拒止」就是一旦出現突發事件，當事其中一方迅速在事發區域劃定禁區，阻止第三方武裝干涉的能力。

    外界對於「鷹擊-21」了解不多，從「東風-21D」的性能來推估，「鷹擊-21」射程約在1287到1448公里之間，可以攜帶常規彈頭，並且能夠在其再入階段進行動態機動，使其具有攻擊移動軍艦的能力。

    可以以極音速及陡峭的下降角衝向軍艦，一次撞擊就足以重創甚至擊沉一艘超級航空母艦，有「航艦殺手」之稱，「鷹擊-21」藉由「轟6」轟炸機掛載，其射程可以擴大至陸基「東風-21D」射程之外，同時飛機的機動性比陸基發射車更具生存能力。

    就目前而言，儘管「鷹擊-21」的作戰狀態尚不明確，但它進一步證明了中國在「反介入/區域拒止」 領域取得的進展，在這種情況下，隨著這些武器的打擊範圍不斷擴大，美國海軍和盟軍軍艦未來將面臨更具挑戰性的威脅。

    「鷹擊-21」性能諸元：

    類型：空射型反艦彈道飛彈

    開發國：中國

    服役：研判2010年服役

    射程範圍：1287-1448公里

    飛行速度：估入大氣層後8+馬赫

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