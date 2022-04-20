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    中國「轟6」掛載神秘彈道飛彈影片曝光 疑為「航艦殺手」

    近日一段中國「轟6」轟炸機的飛行影片在網路上流傳，機體掛載一顆巨型飛彈，疑似是神祕的「鷹擊-21」（YJ-21）空射型反艦彈道飛彈。（圖擷自推特）

    近日一段中國「轟6」轟炸機的飛行影片在網路上流傳，機體掛載一顆巨型飛彈，疑似是神祕的「鷹擊-21」（YJ-21）空射型反艦彈道飛彈。（圖擷自推特）

    2022/04/20 10:30

    〔即時新聞／綜合報導〕近日一段中國「轟6」轟炸機的飛行影片在網路上流傳，機體掛載一顆巨型飛彈，疑似是神祕的「鷹擊-21」（YJ-21）空射型反艦彈道飛彈，外界對於「鷹擊-21」瞭解不多，研判是「東風-21D」（DF-21D）反艦彈道飛彈的空射版本。

    據美國網媒The Drive知名的軍武新聞「戰區」（The War Zone）報導，近日有中國網友在推特上貼出解放軍「轟-6N」掛載空射型彈道飛彈的影片，儘管沒有更多關於影片拍攝地點和時間等細節，但清晰的「轟-6N」掛載空射型彈道飛彈飛行影片首度曝光，仍值得外界研究。

    「轟-6N」所掛載的飛彈為「鷹擊-21」反艦彈道飛彈，這種武器被認為是「東風-21D」（DF-21D）反艦彈道飛彈的空射版本，目前尚不清楚的其服役狀態，但預估在2010年就開始服役。

    報導指出，「鷹擊-21」、「東風-21D」等飛彈的發展，是解放軍「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial，A2/AD）戰略實現手段，所謂的「反介入/區域拒止」就是一旦出現突發事件，當事其中一方迅速在事發區域劃定禁區，阻止第三方武裝干涉的能力。

    這種被稱為「航艦殺手」的飛彈，讓美國航空母艦戰鬥群無法近距離靠近中國海岸，使其空中投射兵力難以施展，隨著這些武器的打擊範圍不斷擴大，對美國海軍和盟軍軍艦而言，將面臨更具挑戰性的威脅。

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