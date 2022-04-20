是否親訪基輔？ 拜登回應：我不知道

拜登表示他不清楚是否會親自訪問基輔。（彭博）

2022/04/20 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森日前親自前往烏克蘭首都基輔，表達對烏克蘭及總統澤倫斯基的支持。美國總統拜登19日在新罕布夏州舉行記者會時被問到是否會親訪基輔，拜登僅說：「我不知道。」

綜合外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基日前接受《CNN》專訪時曾提及，他希望拜登前來烏克蘭訪問，同時也期待拜登會來。不過拜登19日在一場記者會中被問到是否會訪問基輔，他回應：「答案是，我不知道。」

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拜登表示：「我去過烏克蘭很多次，但我最近沒去過那裡，我也是唯一一個和烏克蘭最高拉達（烏克蘭國會）交談過兩次的人，比任何人更多。」

白宮方面則提及，拜登不太可能直接前往基輔訪問，但正在考慮是否派遣一名美國高層前往基輔與澤倫斯基會面，國防部長奧斯汀和國務卿布林肯可能是出訪人選之一，但出自於安全考量，拜登和副總統賀錦麗不太可能出訪基輔。

美國白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）18日曾提到：「讓我重申，總統並未有前往（基輔）的計劃。」莎琪也表示：「若有美國官員要去基輔，出於安全理由，我們不會從這裡或任何地方，透露政府的哪位官員、是否要前往烏克蘭以及何時出發。」

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