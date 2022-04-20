為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    是否親訪基輔？ 拜登回應：我不知道

    拜登表示他不清楚是否會親自訪問基輔。（彭博）

    拜登表示他不清楚是否會親自訪問基輔。（彭博）

    2022/04/20 08:23

    〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森日前親自前往烏克蘭首都基輔，表達對烏克蘭及總統澤倫斯基的支持。美國總統拜登19日在新罕布夏州舉行記者會時被問到是否會親訪基輔，拜登僅說：「我不知道。」

    綜合外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基日前接受《CNN》專訪時曾提及，他希望拜登前來烏克蘭訪問，同時也期待拜登會來。不過拜登19日在一場記者會中被問到是否會訪問基輔，他回應：「答案是，我不知道。」

    拜登表示：「我去過烏克蘭很多次，但我最近沒去過那裡，我也是唯一一個和烏克蘭最高拉達（烏克蘭國會）交談過兩次的人，比任何人更多。」

    白宮方面則提及，拜登不太可能直接前往基輔訪問，但正在考慮是否派遣一名美國高層前往基輔與澤倫斯基會面，國防部長奧斯汀和國務卿布林肯可能是出訪人選之一，但出自於安全考量，拜登和副總統賀錦麗不太可能出訪基輔。

    美國白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）18日曾提到：「讓我重申，總統並未有前往（基輔）的計劃。」莎琪也表示：「若有美國官員要去基輔，出於安全理由，我們不會從這裡或任何地方，透露政府的哪位官員、是否要前往烏克蘭以及何時出發。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美英加領袖達成共識 支援烏克蘭更多重型火砲
    2022/04/20 08:05

    美英加領袖達成共識 支援烏克蘭更多重型火砲
    德國已無庫存武器支援烏克蘭 蕭茲：改成出錢幫買武器
    2022/04/20 07:46

    德國已無庫存武器支援烏克蘭 蕭茲：改成出錢幫買武器

    未來褲上市！一穿就有五種醫美效果
    烏克蘭「補血」接收軍機！五角大廈：可運作戰機比2週前更多
    2022/04/20 07:36

    烏克蘭「補血」接收軍機！五角大廈：可運作戰機比2週前更多
    拜登加碼！ 路透：美擬再向烏克蘭軍援8億美元
    2022/04/20 07:31

    拜登加碼！ 路透：美擬再向烏克蘭軍援8億美元

    回歸自然 高雄新地標「遠雄琢蘊」
    馬立波鋼鐵廠守軍寧死不降 俄羅斯再下最後通牒
    2022/04/20 07:09

    馬立波鋼鐵廠守軍寧死不降 俄羅斯再下最後通牒
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播