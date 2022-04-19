眼見俄羅斯陷苦戰 日媒：中國被迫修改攻台劇本

俄羅斯入侵烏克蘭陷入苦戰，日媒分析，中國習近平政權已被迫重新評估攻台劇本。俄羅斯黑海艦隊艦隊旗艦莫斯科號近日沉沒，烏克蘭軍方聲稱是以兩枚反艦飛彈擊沉，圖為日前網路瘋傳疑似為莫斯科號中彈、起火、沉沒前的畫面，但未獲確認。（圖擷自@BormanIke推特）

2022/04/19 23:16

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕俄羅斯入侵烏克蘭的戰事走向長期化，迫使中國習近平政權必須重新評估攻佔台灣的劇本，由於要控制台北可能比長久以來設想的劇本更加困難，中國當前的目標是先封鎖「獨派」行動，再加強核戰力以嚇阻美軍介入。

日本經濟新聞發自北京消息指出，一名資深的共產黨員坦承，「看到俄軍陷入苦戰的現狀，黨內受到很大的衝擊」。綜合中國的軍方消息人士和日本的安全專家的分析，中國的犯台劇本也和俄羅斯一樣，設想在短期間內速戰速決。首先是利用網路攻擊癱瘓台灣的通訊網絡，再以短程飛彈和巡弋飛彈等摧毀台灣的防空系統和空軍基地，取得制空權後再從海上和空中投入大量的兵員和戰略物資。

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美軍離台灣最近的基地位於沖繩本島，距離達600公里，共軍發動犯台行動時，美國必須先完成國內批准程序，共軍消息人士指出，美軍到達台灣至少需要7天的時間，在美軍到達之前能否控制台北將是成敗的關鍵。

但據資深解放軍人員的說法，俄羅斯入侵烏克蘭戰事陷入長期化，已讓這個原先設想的劇本「閃黃燈」。

共軍內部最新認識：台北難以攻佔

「台北難以攻佔」是共軍內部的最新認識，台北市人口約250萬人，與基輔290萬人規模相當，但台北市的人口密度卻是基輔的3倍。

此外，圍繞台北市外圍猶如甜甜圈的新北市，約有400萬人口。即使登陸戰取得成功，但朝著台北市區進軍時，難以避免會有許多平民被捲入。如果要減少平民犧牲必須謹慎進攻，這將無法在美軍到達前速戰速決，要在排除台灣軍隊和市民的抵抗的同時，對蔡英文總統進行「斬首作戰」會更加困難。

台灣海峽寬僅100多公里，但海潮湍急，適合跨海登陸作戰的時間為4月和10月，每年僅有2、3個月的時間，而且台灣正在加緊部署巡弋飛彈和愛國者飛彈（PAC3），以烏克蘭戰事為借鏡，資深解放軍人員表示「重新認識到跨越海峽的難度」。

報導指出，習近平將於今年秋天的共產黨代表大會中破例續任，到他任期結束的2027年前，仍被認為具有對台動武的危險，雖然表面維持強硬姿態，實際上可能被迫修改劇本。

報導也引述兩位日本安全專家的看法，東京大學教授松田康博認為，由於武統台灣的門檻提高，中國將以發展核武加快擴軍速度。其意圖是建構巨大的核戰力以嚇阻美國介入，並封鎖獨派的行動。

防衛研究所安全專家門間理良則提醒，即使台灣本島難以攻佔，習政府也可能先奪下東沙群島以取得實績，這是個難以排除的劇本。

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