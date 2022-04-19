中索已正式簽安全協議 路透：下月再簽多邊協議

索羅門群島與中國的安全合作，引起美國、澳洲、紐西蘭等國警覺。圖為中國駐索國首都荷尼阿拉大使館外的公告欄展示兩國交流。（美聯社檔案照）

2022/04/19 18:50

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南太平洋索羅門群島與中國關係日深，深深影響區域安全版圖，包括雙方已正式簽署一份安全協議。《路透》19日披露，中國準備在5月中旬指派外交代表團訪問索羅門，與索方簽署多邊合作協議。

據報導，索羅門國會議員兼公共撥款委員會主席艾特（Douglas Ete）已向國會表示，中國外交部官員即將在5月中旬到訪首都荷尼阿拉，與索羅門政府簽署多邊作協議；兩國將增加貿易、教育和漁業領域的合作。總理蘇嘉瓦瑞辦公室則稱無法證實中方官員是否將來訪。

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此外，針對索中兩國的安全合作協議，他則強調協議內容不包括允許中國在索建立軍事基地。

中索兩國在3月底草簽「安全合作框架協議」後，中國外交部發言人汪文斌19日進一步證實，中國外長王毅和索羅門外長馬內列（Jeremiah Manele）已代表兩國政府正式簽署該協議，並強調這是兩個主權獨立國家之間正常的交往合作，中方將致力幫助索方加強維護本國安全的能力，雙方合作符合索方和南太平洋地區的共同利益，且「不針對任何第三方」。

在中索安全協議曝光後，澳洲太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）已率先赴索遊說索國放棄與中合作。美國政府18日也證實，白宮國安會議印太事務協調官坎貝爾和國務院亞太事務助理國務卿康達本週將訪問索羅門、斐濟和巴布亞紐幾內亞等三個太平洋國家，確保彼此的夥伴關係能為太平洋島國和印太地區帶來繁榮、安全和和平。

美國國務院發言人普萊斯表示，儘管索羅門政府駁斥中國可能駐軍的揣測，但中索安全協議的廣泛本質就是為中國人民解放軍在索部署開闢門路，「我方相信，簽署該協議可能增加索羅門群島的不穩定，並為廣大太平洋島國帶來令人憂心的前例。」

他也提到，索羅門與澳洲的安全關係已為自身提供保障，去年索國內部發生反政府示威時，澳洲就立即馳援維護秩序。

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