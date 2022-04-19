上海封城求助無門！ 養老院老人被推入方艙醫院集中箱隔離

網友爆料，上海某間養老院的老人們被推入方艙醫院的集中箱進行隔離。（圖翻攝自微博）

2022/04/19 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕上海封城後各地亂象不斷，到處都有物資緊缺、求診無門的情況發生，近日更有網友在微博上PO文爆料，有一群養老院的老人只因沒有自理能力，竟被推入方艙醫院的集中箱進行隔離，影片曝光後引起不少網友撻伐。

微博網友「蝕蝕蝕蝕蝕時」18日在微博上傳影片，內容是他在4月18日晚上11點左右，目擊綏化路方艙醫院來了一車某間養老院的老人們，而一起來到這裡的護工告知，護工自己是來隔離養病的，無法繼續照護這些老人，結果醫護人員竟將這些行動不便、無法自理的老人，推入集中箱裡準備入住。

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該名網友表示，自己在現場目睹全程後一直哭，但對此也很無助，更透露老人們在集中箱裡的現狀，「老人們和我在同一個方艙，中午去看過他們。老人無法進食配給的食物，方艙也沒有粥食提供。老人現在進食都困難！」

老人們的遭遇，讓網友們怒不可遏，「太可憐了，這是在造什麽孽！！！」、「這些事都是誰造成的啊，為什麽普通人要承擔這種後果！」、「護工有沒有過來照顧他們？如果沒護工，方艙醫護人員會盡責飲食起居換尿布嗎？」、「病毒不一定會要了老人家的命，可是裡面沒有看護照看感覺很危險！」、「這種不能自理無法離人照顧的高齡病弱老人搞到方艙啊，再折騰也別折騰到他們，沒法看了」、「我這個隔離點也是，前天來了好多身障人士和老人，身障人士有坐輪椅的、有看不到的、有百歲老人、不能說話不能走路聽不到，都沒有家屬」。

更有網友痛罵中國政府，漠視對年長人士的權益，「中央不管的嗎？上海為什麽不可計數的發生這種事情」、「作孽啊！這哪位領導批示的操作？你們都沒有父母嗎？」「我們每一位終於一天也會變老。試問政府，未來的你，也希望被如此對待嗎？！」

上海封城後亂象頻傳，疫情至今也不見好轉。（歐新社）

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