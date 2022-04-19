英國醫藥網站統計陰莖長度 86國中台灣名次讓人意想不到

有英國醫藥網站分析86國男性陰莖平均長度為5.55英吋（約14.1公分），資料也指出，第1名的厄瓜多平均長度為6.93英吋（約17.6公分），至於美國排名為59，略低於86國平均。圖為示意圖。（情境照）

2022/04/19 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕有英國醫藥網站分析來自86國的會員資料，發現86國男性陰莖平均長度為5.55英吋（約14.1公分），資料也指出，第1名的厄瓜多平均長度為6.93英吋（約17.6公分），至於美國排名為59，略低於86國平均，台灣則是在86國中排名倒數第二。

《太陽報》、《紐約郵報》等外媒引述英國醫藥網站「From Mars」的資訊指出，藉由分析來自86國的會員資料，發現86國中平均陰莖長度最長的前5名國家，分別是厄瓜多、喀麥隆、玻利維亞、蘇丹、海地等，平均長度從6.93英吋（約17.6公分）到6.3英吋（約16公分）不等。

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至於歐美國家中，荷蘭與甘比亞、古巴以6.25英吋（約15.9公分）並列第7名，法國則是以6.2英吋（約15.7公分）排第11名，，德國以5.72英吋（約14.5公分）排名第39，西班牙以5.45英吋（約13.8公分）排第53名，美國則是低於86國平均，以5.35英吋（約13.6公分）排第59名，英國則是第66名平均5.17英吋（約13.1公分）。

亞洲國家中印度平均長度5.4英吋（約13.7公分）排名第56名，日本則是5.34英吋（約13.6公分）排第61名，南韓以5.18英吋（約13.2公分）第65名，中國以5.15英吋（約13.1公分）排第68名，菲律賓則是4.27英吋（約10.8公分）第84名，台灣以4.24英吋（約10.8公分）排第85名，柬埔寨則是以3.95英吋（約10公分）排最後一名。

有英國醫藥網站分析86國男性陰莖平均長度為5.55英吋（約14.1公分），資料也指出，第1名的厄瓜多平均長度為6.93英吋（約17.6公分），至於美國排名為59，略低於86國平均。（圖擷自太陽報）

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