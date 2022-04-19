俄羅斯掀文字獄 反戰教師被迫辭職還被罰款

俄羅斯歷史教師謝斯塔科夫，因為公開反對烏克蘭戰爭而被迫辭職，還被罰款。（路透）

2022/04/19 06:04

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭也引發俄國境內新一波的文字獄！在俄羅斯聯邦薩哈共和國城市涅留恩格里（Neryungri），一名38歲的前警官、目前擔任歷史教師的謝斯塔科夫（Andrei Shestakov），因為被控在社群媒體上散播關於烏克蘭戰爭的「虛假訊息」而被迫辭職，還被罰款3萬5000 盧布（約1萬2870台幣），甚至遭到聯邦安全局（FSB）竊聽。

路透18日報導，謝斯塔科夫由於拒絕講授官方提供的烏克蘭戰爭相關教材，遭到學生家長檢舉。路透檢視這些帶有教育部印鑑的文件，其中包括一些教學指南，聲稱在烏克蘭作戰的俄國士兵是英雄，烏克蘭統治者在二次世界大戰期間與納粹份子的同夥共謀，以及西方試圖顛覆俄國社會，俄羅斯人必須團結一致等。

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謝斯塔科夫說，他在今年1月成為一名教師之前，曾在警方服務16年，但他近年來受到俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的影響，愈來愈懷疑當局公開宣稱的民主價值觀。因此，他決定不在自己任教的中學講授這些課程，反而告訴他的學生，教學指南的內容有問題，例如教材聲稱烏克蘭是布爾什維克的「發明」。

此外，謝斯塔科夫告訴學生，他不建議他們在俄羅斯軍隊服役，他反對烏克蘭戰爭，俄國統治者才是法西斯主義。接著，他就被當地警方和聯邦安全局傳喚訊問。法院對他處以3.5萬盧布罰款，理由是他在網路上轉發採訪在烏克蘭被捕的俄軍士兵的影片，敗壞俄羅斯武裝部隊的名聲。

謝斯塔科夫告訴路透，他後來辭職是因為他認為自己公開反戰，無論如何都會被解雇。他還計畫離開俄羅斯。當地教育部門和謝斯塔科夫任教的學校均未回應路透的詢問。

據報導，俄羅斯各地的教師都接到相同或類似的教學指南。此事證明，不斷加強箝制主流媒體的俄國政府，正將烏克蘭戰爭的宣傳攻勢擴大到學校。自入侵烏克蘭以來，許多俄國學校在社群媒體上張貼圖片，顯示學生支持在烏克蘭作戰的軍隊，並站成隊形拼出象徵支持烏克蘭戰爭的字母「Z」。

反戰的教師現在加入反對派、非政府組織（NGO）活動人士和獨立記者的行列，他們感受到政府的壓力，面臨罰款、起訴和丟掉工作的可能性。3月初，俄國總統普廷簽署一項法律，規定散播有關俄羅斯武裝部隊的「虛假」訊息，將被處以罰款或最高15年的監禁。

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