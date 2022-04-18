武漢肺炎》調查：印尼爪哇島與峇里島居民99％有抗體

印尼政府委託調查發現，全印尼人口最多的爪哇島及度假勝地峇里島居民幾乎人人體內都有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒抗體。圖為印尼首都雅加達民眾排隊領取齋戒月期間的開齋飯，因應疫情還要保持社交距離。（美聯社）

2022/04/18 22:44

〔中央社〕根據印尼政府委託製作的一份調查，印尼人口第一大島爪哇島及度假勝地峇里島的居民，幾乎每一位體內都有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒抗體，無論是因為曾經染疫或已接種過疫苗。

這份調查是3月在爪哇島（Java）和峇里島（Bali）進行，總計採樣2100人，其中爪哇島共有1億5000萬人口。結果顯示，99.2%的民眾體內已有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒抗體，較去年12月調查增加6個百分點。

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與印尼衛生部合作進行調查的印尼大學（University of Indonesia）流行病學家潘度（Pandu Riono）今天告訴路透社，最新調查結果顯示，有抗體民眾的比例升高，原因是接種疫苗加強劑的人增加，民眾對COVID-19的防護力更強。

印尼2月曾因Omicron變異株入侵，COVID-19疫情急遽升溫，但此後單日新增確診數已大幅減少。印尼全國2億7000萬人口，約有60%已接種過疫苗。

潘度指出，印尼民眾有抗體的比例升高，可能是Omicron在印尼擴散速度加快放緩的原因。

去年12月對2萬2000位印尼民眾所做的調查顯示，有COVID-19抗體的比例僅86%。

印尼近期已放寬許多防疫限制，包括對外國旅客的隔離要求，以及已連續2年禁止的開齋節（Eid al-Fitr）傳統大規模民眾返鄉移動。印尼是全球最大穆斯林人口居多的國家。

從開齋節之前的兩個星期，非城市本地人就開始了回鄉的行程。穆斯林員工，司機、保母、傭人、工人……，都要放假回鄉。成千上萬的人同時上路，每一年都被報紙形容成摩西出埃及（Exodus）一樣的規模。

印尼衛生部長沙迪金（Budi Gunadi Sadikin）今天表示，政府正是參考最新調查結果，而評估認為這次開齋節「可以順利進行，不會對民眾帶來負面影響」。

印尼最新調查數字與英國接近。根據英國國家統計局（Office for National Statistics）公布的調查結果，3月中時，接近99%的英國民眾已有COVID-19病毒抗體。

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