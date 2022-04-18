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    武漢肺炎》終結疫情 美國宣布5/12舉行全球峰會

    美國白宮宣布，5月12日將為終結疫情危機、並為防範未來動盪制定計畫召開全球峰會。圖為去年9月美國總統拜登（左）主持「全球武漢肺炎高峰會」，我前副總統陳建仁（右）也應邀出席線上峰會。（資料照，外交部提供）

    美國白宮宣布，5月12日將為終結疫情危機、並為防範未來動盪制定計畫召開全球峰會。圖為去年9月美國總統拜登（左）主持「全球武漢肺炎高峰會」，我前副總統陳建仁（右）也應邀出席線上峰會。（資料照，外交部提供）

    2022/04/18 22:22

    〔中央社〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情已造成超過600萬人喪命，美國白宮今天表示，將於5月12日召開一場目的在終結疫情危機並為了防範未來動盪而制定計畫的全球峰會。

    法新社報導，這場線上峰會將由美國與七大工業國集團（G7）輪值主席國德國、20國集團（G20）主席國印尼、非洲聯盟（African Union）主席國塞內加爾和加勒比海共同體（CARICOM）主席國貝里斯共同主持。

    各國透過聯合聲明表示：「峰會將加強我們的共同努力，以終結COVID-19疫情大流行的嚴重階段，且為往後的衛生威脅做好準備。」

    這將是全球第2次舉行峰會討論COVID-19疫情，從疫情開始蔓延以來的兩年內，COVID-19已奪走超過600萬條人命，且對主要經濟體和貿易模式造成嚴重破壞。

    美國總統拜登（Joe Biden）去年9月主持過一場類似的峰會，他在峰會期間敦促夥伴國家提高疫苗覆蓋率，並確保今年9月前，每一個國家都有70%民眾接種過疫苗。

    儘管全球的染疫死亡率直線下滑，但病毒仍持續傳播，讓許多主要國家無法完全解除防疫限制措施，例如中國上海市正處於嚴格的封城管控。

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