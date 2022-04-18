不妙！ 全新Omicron亞變種強襲紐約 傳染力比BA.2高27％

儘管Omicron新亞變種來勢洶洶，因疫情連續2年取消的紐約市復活節帽子大遊行17日回歸，成千上萬來自紐約和世界各地的民眾在曼哈頓中城戴上精心準備極具創意的帽子，穿著精美的衣服，在第5大道各展風姿。（法新社）

2022/04/18 17:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒持續以驚人速度在全球傳播。據《紐約時報》報導，2種Omicron新亞變種BA.2.12和BA.2.12.1正在紐約迅速傳播，傳播力是具高度傳染力Omicron變異株BA.2的23%-27%，導致病例激增。全球解封，或許給武肺病毒再次捲土重來的機會！

報導稱，按照紐約州的數據，BA.2.12和BA.2.12.1或為目前發現最強傳播力的武肺病毒變異株。3月間，佔紐約州中部新增病例的70%以上，這一數字現已上升到逾90%。目前包括美國30多個州以及其他40多個國家都有這2個亞變種的蹤跡。

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紐約州衛生部門指，BA.2本身的傳播能力已較Omicron變種高30%，而這2個新變種的傳播能力更高於BA.2約23%至27%。紐約州上月首週7天的平均每日新增確診遠低於2000宗，但7天平均值在17日已升至5767例確診。

目前並不清楚BA.2.12和BA.2.12.1傳染速度的確切原因，是因為更具傳染性或繞過人體免疫系統的能力有所提升，也沒證據指明會造成更多的重症病例。

全球的武肺確診病例12日正式突破5億，而橫掃各國的Omicron變種病毒持續變異，除了結合「BA.1」及「BA.2」亞變種的兩種重組病毒「XE」與「XL」分別在多國現蹤外，世界衛生組織（WHO）也將Omicron兩個新型亞變種「BA.4」及「BA.5」列入監測名單，後續效應仍須觀察。

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