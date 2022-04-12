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    全球武肺確診破5億 Omicron重組病毒、新亞變種蠢動

    全球武漢肺炎疫情燒不停，確診病例已破5億大關。（美聯社、路透；本報合成）

    全球武漢肺炎疫情燒不停，確診病例已破5億大關。（美聯社、路透；本報合成）

    2022/04/12 19:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕全球的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例12日正式突破過5億，而橫掃各國的Omicron變種病毒持續變異，除了結合「BA.1」及「BA.2」亞變種的兩種重組病毒「XE」與「XL」分別在日韓現蹤外，世界衛生組織（WHO）也將Omicron兩個新型亞變種「BA.4」及「BA.5」列入監測名單，後續效應仍須觀察。

    根據《worldometers》網站統計，至台灣時間12日晚間6時，全世界的武肺確診病例來到5億9萬6285例，死亡620萬6644人。在高傳染力的Omicron肆虐下，全球確診人數預料還會激增。

    今（12）日南韓發現首例「XL」變異株，日本也現蹤變異株「XE」，兩者都是混合「BA.1」與「BA.2」亞變種的重組病毒株。學界迄今已發現了至少17種Omicron的重組病毒株，由於數量都很有限，因此還沒有完整的傳播力與重症率研究。專家認為，現階段民眾不必過度恐慌，仍然依照既定狀況防疫即可。

    另一方面，世衛組織也於11日表示，已將Omicron變異株的亞變種，「BA.4」和「BA.5」列入監控列名單中，此2個新亞變種已有數十起病例，正在評估它們是否更具傳染性或危險性，以及它們對免疫逃逸潛力的影響。

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    全球武漢肺炎疫情燒不停，確診病例已破5億大關。（法新社資料照）

    全球武漢肺炎疫情燒不停，確診病例已破5億大關。（法新社資料照）

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