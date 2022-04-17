對抗Omicron！ 美新型武肺鼻噴藥物進入臨床試驗

美國研究團隊開發的鼻噴式武肺療法，號稱效果優於抗體治療，而且使用便利、成本更低。示意圖，與本文無關。（路透資料照）

2022/04/17 17:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國研究團隊正在開發一種基於蛋白質的新抗病毒鼻腔噴霧劑，初步證實可以對付包括Omicron在內的所有已知武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒，號稱比目前使用的抗體治療具有更優越效果，而且使用便利、成本更低。目前這種鼻噴藥物正在向治療武肺的第一階段人體臨床試驗推進。

據科技新聞網站《technology NETWORK》報導，由美國西北大學、華盛頓大學和聖路易斯華盛頓大學研究人員開發的這種蛋白質療法，在實驗室進行了電腦運算和改進，透過干擾病毒進入細胞的能力來阻止感染。

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報導中說，在對動物的臨床前研究中，這種鼻噴式療法設計的蛋白質中和了病毒，效力與獲得美國食品藥物暨藥物管理局（FDA）緊急使用授權的抗體治療類似或更強。值得注意的是，該蛋白質也中和了所有測試的武肺病毒「SARS-CoV-2」變種，包括Omicron，這是許多臨床抗體療法未能做到的。

實驗顯示，當研究人員以鼻腔噴霧的方式對小鼠進行治療時，他們發現這些抗病毒蛋白減少了感染的症狀，甚至直接防止了感染。

此外，與透過複製和培養活的哺乳動物細胞製成的單株抗體相比，新的抗病毒療法是在大腸桿菌等微生物中大規模生產，生產更具成本效益。這種新療法不僅在高溫下穩定，可以進一步簡化製造過程，降低臨床開發的成本，它還有望作為一次性鼻腔噴霧劑自行使用，繞過對醫療專業人員的需求。

該研究成果已於近期發表在了《科學轉化醫學》（Science Translational Medicine）期刊上。

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