至少40死！莫斯科號遭擊沉傷亡曝光 倖存者哭訴傷者手腳斷

網傳莫斯科號遭反艦飛彈重創後的畫面。（圖擷自推特）

2022/04/18 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」遭到烏克蘭「海王星」飛彈擊沉，艦上510名官兵生死未卜，俄羅斯官方並未透露艦上傷亡，還PO出俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）在克里米亞半島的塞凡堡（Sevastopol）校閱莫斯科號官兵的畫面，現有俄媒爆料「莫斯科號」沉沒造成艦上40死多人失蹤。

綜合媒體報導，俄羅斯獨立媒體《新報歐洲》（Novaya Gazeta Europe）報導，有「莫斯科號」倖存士兵向母親哭訴，軍艦遭來自烏克蘭的反艦飛彈擊中，造成至少40人死亡，另外有數十人失蹤與受傷。

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這名母親透露，兒子向她表示，許多士兵被炸斷腿，他哭訴所目睹的一切實在是太可怕了，《歐洲新報》為了保護當事者，並未透露其身分，不過報導指出，根據他們所掌握的文件證據，他們合理相信這名軍人是在「莫斯科號」上服役。

俄羅斯國防部至今仍未提莫斯科號沉沒事件是否造成任何人員傷亡，16日還發佈一段26秒的影片，影片中可看到葉夫梅諾夫和另外2名軍官站在閱兵場上校閱水手，水手人數約為100人，俄羅斯國防部聲稱水手隸屬於莫斯科號，強調該艦官兵都會繼續服役，延續莫斯科號的光榮傳統。

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