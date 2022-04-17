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    西方制裁俄羅斯不夠力 波頓警告：對中國是「信心加持」

    前美國白宮國安顧問波頓（John Bolton）16日在「海內外台灣國是會議」發表專題演講。（擷取自海內外台灣國是會議）

    前美國白宮國安顧問波頓（John Bolton）16日在「海內外台灣國是會議」發表專題演講。（擷取自海內外台灣國是會議）

    2022/04/17 06:20

    〔記者楊丞彧／台北報導〕俄羅斯2月24日起武力侵犯烏克蘭，造成生靈塗炭，引發全球民主國家相繼宣布制裁。不過，美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）昨在一場演講示警，西方試圖以經濟制裁手段造成俄國難以承受的損失，以阻止其發動侵略戰爭的行動宣告失敗；而中國與全球經濟更為緊密、複雜地交織，中國汲取到的「教訓」，是看到西方許多國家不願承擔制裁造成的經濟損失，因此反倒更有信心能挺過可能的經濟制裁。

    台灣國家聯盟與世界台灣人大會昨合辦「海內外台灣國是會議」，在美國前總統川普任內擔任白宮國安顧問的波頓，透過預錄影片發表專題演講。

    波頓表示，總體而言印太地區的國家越來越注意到中國在政治、經濟領域的行動，特別是軍事行動，但許多國家不願睜開眼，特別是歐洲國家，因為與中國經貿往來密切，使他們更難像亞太國家一樣地理解中國威脅的本質。這也反映了一個快速變遷的環境，應放到公民社會進行廣泛地公開討論，因為這樣的威脅可說是相當地普遍，以致於必須採取必要手段捍衛和平、安全以及我們的生活方式。

    波頓認為，卡特政府棄台轉而承認中華人民共和國政府是一項災難性的錯誤，隨之而來的錯誤則是認為中國富起來就會帶來民主，並成為國際社會負責任的行為者，然而這些政策現在都被證明為大錯特錯。而發現錯誤後，最明智作法就是換個方式，他認為這正是美國現在在做的事。

    波頓指出，俄羅斯經濟上仍相對原始，且與西方經濟整合度較低。而中國則利用「一帶一路」的債務外交、不公平競爭、扭曲的市場經濟換取巨大優勢，而有些中企根本就是中國政府的武器，例如華為與中興打著廉價5G設備的幌子，不但進行更多的侵權行為，更在全球竊密。中國正試圖利用其經濟在印太稱霸，並把這樣的模式帶向世界。

    波頓也提到，中國的「戰狼外交」已經入侵太平洋島國，我們不應低估中國在拓展政治影響上所做的努力，這不僅在美國可見，而是隨處可見，包括在推特及抖音等社群上，以及透過孔子學院影響美國大學教育、美國媒體。他提到在他國安顧問任內，明顯感受到中國影響力遠大於俄羅斯，但媒體的焦點卻全在俄羅斯身上。除了政治上的影響力，中國試圖拓展軍事影響力更是鐵證如山。

    而對於俄羅斯發動戰爭入侵烏克蘭的事情上，波頓說他敢打賭，俄羅斯一定與中國共享烏克蘭的一切訊息；而中國非常仔細地研究、觀察那些支持烏克蘭的行動，並從中汲取經驗，進而實際應用在某些領域上。俄羅斯對中歐與東歐有野心，中國的野望則瞄準印太與中東，因此他認為雙邊應有互通決策訊息。

    波頓強調，俄羅斯嚴重誤判烏克蘭抵禦能力以及俄軍本身的能力，但這會如何左右戰果仍有待觀察，但俄軍所面對的一切都將是對中國強而有力的教訓，而俄國如果敗戰，對中國更將是無法承受之重。但波頓也指出，經濟制裁並未能阻止俄國入侵，也未能阻擋俄軍繼續入侵的行動，且俄國更是盡其所能的規避制裁。

    在對俄經濟制裁上，波頓認為中國看到的是，畢竟俄羅斯經濟規模只有十分之一，且因為出口石油與天然氣，使得西方試圖以經濟制裁手段造成俄國難以承受的損失，以阻止其發動侵略戰爭的行動宣告失敗；包括德國在內的許多歐洲國家仍進口俄國天然氣與石油，並以強勢貨幣支付，為俄國發動戰爭挹注資金。而中國與全球經濟更為緊密、複雜地交織，中國汲取到的「教訓」，是看到西方許多國家不願承擔制裁造成的經濟損失，因此反倒更有信心能挺過可能的經濟制裁。

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