同級艦僅兩艘！外媒解析「莫斯科號」重要性

莫斯科號是俄國自二戰後損失的最大軍艦。（美聯社）

2022/04/16 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄國海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」毀損沉沒，美方證實是因烏克蘭「海王星」反艦飛彈擊中所導致。外媒指出，損失莫斯科號並不只是少了一艘軍艦那麼簡單，而是對俄軍在士氣和實際戰力上都有顯著意義。

《路透》分析數個莫斯科號沉沒對俄軍產生的影響，像是俄國在克里米亞部署強大的空中防禦系統，但莫斯科號具有提供整個黑海艦隊長程及機動性的防衛能力，可說是一座海上指揮、控制中心。損失了它，勢必會降低艦隊的防空實力，尤其在長程防禦上更明顯。

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內文點出，與莫斯科號同級的軍艦只有「烏斯季諾夫元帥號」和「瓦良格號」2艘，目前分別在俄北和太平洋艦隊活動，且開戰後土耳其控制了伊斯坦堡海峽，不會讓這2艘軍艦進入黑海，意味著莫斯科號的損失一時半刻難以彌補。

此外，軍艦的名稱往往有其指標性和歷史意義。作為以首都命名的艦隊旗艦，遭擊毀對俄國來說無疑是一項精神上的打擊，這也是俄國自1941年二戰後損失的最大軍艦。

雖然莫斯科號的重要性不在話下，但要改變整個侵略方向可能性不大。美匿名官員表示，儘管沉船是一次指標性事件，讓人質疑俄國海軍的能力，但也不太可能對整個戰事的走向起到重大影響。英國防部則指出，這起失利可能促使俄軍檢討其在黑海的軍力部署。

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