金小胖好大喜功狂蓋高樓 《路透》曝難堪「電梯」真相

北韓城市高樓林立，但有脫北者和北韓官員透露，不可靠的電力供應和電梯設備等問題，也令人完全不嚮往住高樓層，形成窮人才住高樓的奇特情形。（路透；本報合成）

2022/04/15 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩好大喜功，境內城市高樓林立，但《路透》訪問脫北者和其他北韓民眾得知，不可靠的電力供應和電梯設備等問題，也令人完全不嚮往住高樓層，形成窮人才住高樓的奇特情形。

據《路透》報導，北韓領導人金正恩好大喜功，也令城市裡高樓林立，如首都平壤就有一座80樓高的摩天大樓本週才剛完工。

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然而，許多「脫北者」及其他北韓民眾受訪時卻指出，北韓不可靠的電力供應、電梯設備，以及其他如抽水馬達等問題，令北韓民眾根本不嚮往住在高樓。

31歲的脫北者大學生鄭時宇（Jung Si-woo，音譯）表示：「在北韓，窮人才住高樓，因為電梯常常故障，他們也因為抽水馬達不夠力，水壓常常不足而無水可用。」

鄭先生透露，他在北韓住一棟13層高但沒有電梯的大樓3樓，而他的朋友住在40層大樓高的28樓，從來沒有搭過電梯，因為電梯從來沒有好過。他也直言，在平壤，很多大樓電梯一週只開放2天，而且只開放早上6點到8點、晚上6點到8點。

至於對北韓新完工的80層摩天大樓有何看法？鄭先生說，金正恩只是想要炫耀。他說：「他們根本不在乎住戶的喜好，只是想要展現自己的工法進步了多少。」

報導指出，根據北韓法律，住宅一律由國家分配，嚴格上來說，買賣房屋是違法的行為。但專家則指出，買賣房屋的行為在北韓越來越常見，主要涉足者為在金正恩擴大私人市場後獲利的人士。

北韓的經濟在疫情鎖國、天災及國際制裁之下面臨寒冬，但北韓官媒13日指出，平壤首批1萬戶住宅已經完工，離目標5萬戶更進了一步。14日則播報金正恩協同知名電視主播李春姬，為高級住宅「開箱」的畫面，而這些住宅恰好都是「低樓層」房屋。

2018年北韓招待國際媒體時，各國記者下榻的47層羊角島國際飯店（Yanggakdo International Hotel）的電梯24小時正常開放，但部分北韓員工居住的樓層全部斷電。

當時2名北韓官員也向《路透》坦承，金正恩當年引以為傲的「未來科學家大街」（Mirae Scientists Street）根本沒有人想要入住，就是因為民眾擔心沒電梯可搭。其中一名北韓官員說：「沒有人想要冒險，然後爬一個小時樓梯才能回家。」

金正恩14日協同知名電視主播李春姬，為高級住宅「開箱」，而這些住宅恰好都是「低樓層」房屋。（路透）

金正恩14日「開箱」的高級住宅社區，皆非高樓大廈。（路透）

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