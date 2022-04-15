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    金日成110歲冥誕！美日韓嚴陣以待 暫無閱兵軍演跡象

    今日是金日成110歲冥誕（即太陽節），北韓今晚將舉行大規模慶祝活動。（法新社）

    今日是金日成110歲冥誕（即太陽節），北韓今晚將舉行大規模慶祝活動。（法新社）

    2022/04/15 13:24

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓年初至今動作頻頻，不僅試射頻率破紀錄，更暗示將重啟核試驗，引國際社會關注。今日正值該國已故前最高領導人金日成110歲冥誕（即太陽節），南韓與美國情報機構此前評估，北韓恐在這天祭出重大挑釁動作，不過最新情報顯示，該國尚無舉行閱兵式或軍事挑釁行為的跡象。

    根據《韓聯社》報導，今日適逢金日成110歲冥誕，是「逢5逢10」的特殊年分，北韓當局正致力於凝聚民心，按北韓官媒今日公布的資訊，今晚平壤金日成廣場將舉行大型演出與煙火秀等慶祝活動，最高領導人金正恩有可能現身會場觀禮。

    報導指出，按南韓軍方與情報單位的資訊研判，北韓本次太陽節不會舉行閱兵式，截至目前也暫無試射飛彈或其他具挑釁意味的軍事動作，一名消息人士則表示，北韓今晚將舉行大規模的群眾遊行以慶祝節日。

    雖然北韓至今暫無動作，但周邊國家仍嚴陣以待，美國海軍第7艦隊的「林肯號」航空母艦打擊群與日本海上自衛隊，近日已赴朝鮮半島外海的日本海海域舉行聯合演訓，據稱演習內容包括空戰和海上封鎖等作戰訓練，一般認為旨在牽制北韓試射飛彈和核武測試，並在金日成110歲冥誕當天，對北韓可能採取的軍事挑釁行動保持警戒。

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