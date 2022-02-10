軍情動態》北韓出現閱兵跡象！ 清楚畫面曝光 不見軍車蹤影

繼美國民間公司「星球實驗室」7日拍到平壤美林機場閱兵場上有疑似隊列方陣的點狀分佈後，美國研究北韓動向的網站「北緯三十八度」也拍到更加清楚的衛星畫面，目前尚未見軍車蹤影，此次閱兵或將以官兵為主。（翻攝自38 North網站）

2022/02/10 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕繼美國民間公司「星球實驗室（Planet Labs）」7日拍到平壤美林機場閱兵場上有疑似隊列方陣的點狀分佈後，美國研究北韓動向的網站「北緯三十八度（38 North）」也拍到更加清楚的衛星畫面，目前尚未見軍車蹤影，此次閱兵或將以官兵為主。

北韓今年已多次射彈，在南韓總統大選、美韓聯合軍演將至之時，北韓任何軍事行動都備受外界關注。

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《美國之音》先報導指出，星球實驗室從上月初，就能觀察到美林機場閱兵排練場上有類似跡象，推測場上聚集約400至2000名官兵，和以往相比，規模明顯「縮水」。分析認為，北韓可能會在太陽節進行閱兵。

「北緯三十八度（38 North）」也在上週六拍下更加清楚的衛星影像，並於昨日發布相關報告。

報告指出，有數百名人員在排練場排隊形，值得注意的是，用來放置大型軍車及車載飛彈發射器的地區積雪已清除，但過往經常停滿大型卡車和軍用車輛的周遭田野中，目前尚無蹤影。

報告認為，或許即將來到的閱兵儀式主要由官兵組成，但也有可能只是軍車尚未抵達。

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