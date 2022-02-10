為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》北韓出現閱兵跡象！ 清楚畫面曝光 不見軍車蹤影

    繼美國民間公司「星球實驗室」7日拍到平壤美林機場閱兵場上有疑似隊列方陣的點狀分佈後，美國研究北韓動向的網站「北緯三十八度」也拍到更加清楚的衛星畫面，目前尚未見軍車蹤影，此次閱兵或將以官兵為主。（翻攝自38 North網站）

    繼美國民間公司「星球實驗室」7日拍到平壤美林機場閱兵場上有疑似隊列方陣的點狀分佈後，美國研究北韓動向的網站「北緯三十八度」也拍到更加清楚的衛星畫面，目前尚未見軍車蹤影，此次閱兵或將以官兵為主。（翻攝自38 North網站）

    2022/02/10 16:59

    〔即時新聞／綜合報導〕繼美國民間公司「星球實驗室（Planet Labs）」7日拍到平壤美林機場閱兵場上有疑似隊列方陣的點狀分佈後，美國研究北韓動向的網站「北緯三十八度（38 North）」也拍到更加清楚的衛星畫面，目前尚未見軍車蹤影，此次閱兵或將以官兵為主。

    北韓今年已多次射彈，在南韓總統大選、美韓聯合軍演將至之時，北韓任何軍事行動都備受外界關注。

    《美國之音》先報導指出，星球實驗室從上月初，就能觀察到美林機場閱兵排練場上有類似跡象，推測場上聚集約400至2000名官兵，和以往相比，規模明顯「縮水」。分析認為，北韓可能會在太陽節進行閱兵。

    「北緯三十八度（38 North）」也在上週六拍下更加清楚的衛星影像，並於昨日發布相關報告

    報告指出，有數百名人員在排練場排隊形，值得注意的是，用來放置大型軍車及車載飛彈發射器的地區積雪已清除，但過往經常停滿大型卡車和軍用車輛的周遭田野中，目前尚無蹤影。

    報告認為，或許即將來到的閱兵儀式主要由官兵組成，但也有可能只是軍車尚未抵達。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》北韓出現閱兵跡象 可能在太陽節舉行
    2022/02/09 17:10

    軍情動態》北韓出現閱兵跡象 可能在太陽節舉行
    北韓閱兵為何工農赤衛軍成主角？ 分析指為集結人力動員生產
    2021/09/10 17:17

    北韓閱兵為何工農赤衛軍成主角？ 分析指為集結人力動員生產

    心血管疾病怕打疫苗？雙疫苗建議打
    北韓「深夜閱兵」冒大量防護衣 金正恩僅出席沒演說
    2021/09/09 12:47

    北韓「深夜閱兵」冒大量防護衣 金正恩僅出席沒演說
    軍情動態》北韓秀潛射飛彈 俄專家：美國駐日韓基地皆在射程內
    2021/01/17 13:14

    軍情動態》北韓秀潛射飛彈 俄專家：美國駐日韓基地皆在射程內

    塭仔圳公園校園首排 宜居單純自住客青睞
    南韓軍方：北韓疑深夜舉行閱兵儀式
    2021/01/11 09:38

    南韓軍方：北韓疑深夜舉行閱兵儀式
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播