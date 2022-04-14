對俄態度看似尷尬 美前國安高官揭「習近平真實底線 」

當前中國的舉動雖看似充滿矛盾，但其言行卻圍繞著一條底線運作，即「北京絕不希望見到俄羅斯總統普廷失勢」。（法新社）

2022/04/14 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭爆發後，中國一直避免以「侵略」描述這場戰爭的本質，且拒不譴責俄軍屠殺平民的暴行，引國際抨擊，美國前白宮國安高官表示，中國當前對這場戰爭確實有其底線，而這條底線背後存在了巨大風險。

根據《美國之音》報導，前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）13日表示，當前中國的舉動雖看似充滿矛盾，但其言行卻圍繞著一條底線運作，即「北京絕不希望見到俄羅斯總統普廷失勢」。

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他說，普廷一旦丟失權力，對習近平領導下的中國將構成生存威脅。

麥艾文進一步解釋，即使是在戰爭中表現不佳的俄羅斯、夾著尾巴虛弱態勢盡顯，這都是北京可以接受的結果，因為這將導致俄方更需要中國，成為一個協助中國與美國長期競爭的盟友。

麥艾文話鋒一轉稱，但若普廷失去權力，俄羅斯陷入政治不穩定的狀態，這是中國最不願見到的情景，也是北京的真正底線，中方將竭盡全力避免此種結果產生，而在堅守這條底線時也將承受巨大風險。

麥艾文認為，雖然在世界眼中，中國似乎在俄烏戰爭中處於兩難的尷尬地位，但事實上北京的戰略卻十分清晰，「他們是以長期美中競爭的視角來衡量俄烏衝突以及全球局勢」。

麥艾文表示，在戰爭爆發後，全球正迅速進入一個新的國際秩序，中俄結盟只會愈來愈緊密，如何反對美國霸權、反對西方制裁、反對西方聯盟，將是中俄共同努力的方向。

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