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    中國為何無法切割俄羅斯？ 專家：被習近平戰前這動作拖累

    中國國家主席習近平。（美聯社檔案照）

    中國國家主席習近平。（美聯社檔案照）

    2022/03/31 15:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏持續激戰，國際社會仍未放棄「中國利用對俄影響力結束戰爭」的想像，然而有外媒刊文引述專家分析稱，中國不僅無法保持中立，更不會拋棄俄羅斯，「普廷在烏克蘭的處境愈糟糕，中國愈會給予支援」。

    《美國之音》刊文指出，中國政府在烏克蘭戰爭爆發後一直維持「兩面押注」的立場，其中北京與莫斯科緊密的盟友關係一直受到國際關注，華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）直言，隨著戰爭持續進行，中國的主要目標日益清晰，即「確保俄羅斯作為中國關鍵戰略夥伴的地位」。

    白明認為，烏克蘭戰爭爆發後，西方表現出空前的團結，美國主導制裁帶來空前龐大的壓力，加上北約的重新振作，這些原因反過來成為中國「必須支援俄羅斯的核心邏輯」。

    華盛頓智庫史汀生中心東亞專案共同主任孫韻（Yun Sun）進一步指出，中國不會在烏克蘭戰爭期間改變對俄立場的另一項關鍵原因，就在於習近平於冬奧期間與普廷的聯合表態，若中國迅速改變政策方向，就有如賞了習近平重重一巴掌，讓外界質疑習一開始宣示與俄的盟友關係是否明智。

    另一名專家表示，「普廷下台，並被親西方的領導人取代」將是中國最大的噩夢，因為俄羅斯是中國對抗美國的緩衝區，也是主要的貿易與政治夥伴之一，因此北京未來仍將小心翼翼地走鋼索，一方面維持對俄羅斯的支持，另一方面則不敢輕易得罪美歐。

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