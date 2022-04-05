普廷慘遭幕僚誤導？ 專家：習正面臨同一處境 且狀況更糟

俄羅斯入侵烏克蘭戰事陷入泥淖，俄國總統普廷傳出被幕僚誤導，不知當前戰況與經濟局勢正遭遇空前難關，有外媒引述專家分析，指同樣大走強人政治路線的中國國家主席習近平也面臨相同處境。（路透）

2022/04/05 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰事陷入泥淖，俄國總統普廷傳出被幕僚誤導，不知當前戰況與經濟局勢正遭遇空前難關，有外媒引述專家分析，指同樣大走強人政治路線的中國國家主席習近平也面臨相同處境。

《美國之音》刊文指出，當前中國上海的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全面爆發，當局現仍堅持「動態清零」的抗疫策略，中央更出動大批人馬到當地維穩，搞得基層官員與地方民眾怨聲載道，此一現況也讓外界格外關注習近平是否存在嚴重的施政盲區。

請繼續往下閱讀...

曾在中國共青團中央宣傳部工作過的中國獨立歷史學者高伐林受訪時直言，習近平受身邊幕僚誤導或瞞報的狀況可能比普廷更嚴重。

高伐林表示，有鑑於中國政治體制比俄羅斯更加固化強硬，習近平得到的資訊都是經過層層過濾的，以上海疫情而言，下面將資訊報給習的時候肯定經過審慎的過濾，「程度減輕、大事化小」。

《美國之音》進一步引述獨立法律學者虞平的觀點，他認為，習近平已陷入了所謂的「認知僵化」（Cognitive Rigidity）的狀態，即使將新的資訊或思維方式放在眼前，習也會自主地全盤排斥。

虞平表示，習近平一貫宣傳自家的防疫政策是最好、最科學的，長期宣傳之下連自己都相信了，就像許多中國小粉紅至今仍狂熱地相信俄羅斯必勝烏克蘭，「這就是認知僵化的體現」。

金融大鱷索羅斯（George Soros）去年就曾在《華爾街日報》撰文表示，習近平領導下的中共正失去應對危機的靈活性，因為「習藉由恐懼鞏固統治基礎，下屬擔心激起他的憤怒，不敢告知真實情況早已發生變化」。

索羅斯認為，在習近平身邊充斥應聲蟲的當前，中國這個一黨制國家，其未來存在嚴重隱憂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法