謠言終結站》網傳盧布與黃金掛鉤？ 專家打臉：錯誤說法

傳聞稱俄羅斯央行宣布盧布與黃金掛鉤，專家表示是錯誤說法。（彭博）

2022/04/13 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕網路上近日出現傳聞指稱「俄羅斯宣布盧布與黃金掛鉤」、「美元變廢紙不是天方夜譚」等，台灣事實查核中心向專家求證，俄羅斯央行僅是為了維持盧布幣值穩定，而以盧布向信貸機構購買黃金，與所謂「黃金本位制」並無關聯。

台灣事實查核中心今（13日）指出，近日網路上有傳聞指稱「俄羅斯央行宣布，即日起盧布正式與黃金掛鉤」、「俄羅斯已把黃金與盧布掛鉤」、「美元現在只是信用貨幣」、「美元變廢紙不是天方夜譚」等訊息。

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查核中心檢視俄羅斯央行網站，發現俄羅斯央行曾於3月25日發布新聞稿，提及俄國央行自3月28日起，以固定價格向信貸機構購買黃金；俄羅斯央行又於4月7日發布另一新聞稿，表示因市場條件重大變化，俄國央行正調整從信貸機構購買黃金的訂價政策，俄國央行自4月8日起以協商價格購買黃金。

查核中心指出，俄羅斯央行發布的這2篇新聞稿，都僅說明要以盧布購買黃金，並未提及盧布掛鉤黃金。

查核中心就此事詢問中央大學經濟學教授吳大任，他說明，傳聞稱俄羅斯央行宣布「盧布掛鉤黃金」是錯誤說法，所謂貨幣掛鉤黃金是指恢復金本位制，以目前全球經濟而言相當不合理。吳大任指出，俄羅斯央行的新聞稿用意不是要恢復金本位制，而是要設法維持盧布幣值，避免大眾對盧布失去信心。

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