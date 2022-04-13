中國防疫偏激手段釀亂象 心臟病拿不到藥還遭踢皮球

中國上海武漢肺炎疫情爆炸，偏激防疫手段亂象頻傳。（路透）

2022/04/13 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發，偏激防疫手段亂象頻傳，已傳數起其他疾病患者延誤就醫致死；一名中國網友求助，父親有心血管疾病，長期服藥，但物流受到疫情影響，有藥也拿不到，還頻遭官方踢皮球，公文形同廢紙，引發中國網友關注。

中國網友「小馬」來自江蘇省昆山市，當地鄰近上海，因疫情擴散封城，物流受到影響；小馬表示，父親患有心血管疾病，有心律失常，需要長期服藥，藥物需要快遞配送，但昆山「一直延長静默期」，導致父親的快遞滯留無法正常配送。

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眼看父親只剩3天藥，小馬相當著急，自本月4日起就一直詢問相關部門，包括昆山12345（當地服務平台）、蘇州防疫指揮部、中國郵政、花橋防疫指揮、蘇州衛健委和其他監管部門，卻不斷被踢皮球，無人願給確切回覆；小馬表示願意自己去取件，卻被告知無法進出昆山市，就算出去回來也要隔離，進退兩難的小馬非常憤怒，「大家都知道對於病人來說藥意味著什麼」。

令人匪夷所思的是，江蘇省政府已經公告要「保障郵政快遞網路正常運行」，實際情況卻完全不同，官方要求形同具文，讓小馬質疑「如果文件沒有公信力，那我也不知道能相信什麼」。不少中國網友留言提供協助方法，但即便醫院可代訂藥物，到貨也要7至10天，仍難解決小馬父親的燃眉之急。

然而小馬一家並非個案；中國網友在微博成立「上海抗疫求助超話（微博單一話題專屬頁面）」，點入一看，可見大量確診者無人接管、慢性病求藥求醫、缺糧缺水求助發文，上海防疫亂象可見一斑。

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