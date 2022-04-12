Omicron又多2亞變種！ BA.4及BA.5被列入世衛監測名單

Omicron兩種新亞變種BA.3及BA.4，被列入世衛監測名單。（路透、美聯社；本報合成）

2022/04/12 15:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）11日宣佈，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變種病毒又出現BA.4和BA.5兩個亞變種，已添加到世衛監測列表中，以評估它們是否更具傳染性或危險性。

Omicron變種病毒席捲全球，許多人認知中的Omicron病毒，是分類BA.1，而新型亞變種BA.2被英國媒體戲稱為「Omicron的妹妹」，隨又出現的BA.1.1與BA.3先前已被世衛列入監測名單。

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據《路透》報導，稱為BA.4和BA.5的Omicron「子系」（sublineage），首先在南非出現，專家警告這兩個變異株可能會迅速成為該國主流病毒。世衛表示，已經開始追蹤BA.4和BA.5，因為「需要進一步研究它們的額外突變，以了解它們對免疫逃脫潛力的影響」。

據世衛表示，追蹤病毒的國際數據庫「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）通報的案例中，BA.4和BA.5病例僅有數十例。世衛尚未掌握到BA.4和BA.5的傳染及免疫數據，故此仍未將它們列入「需要關注的變異病毒株」（variant of concern），不過英國衞生安全局（UKHSA）日期為4月8日的一個報告，已經就這2個亞變種列為「關切中的變種」（variants under concern），以研究它們的突變以及它們對免疫逃逸的潛在影響。

截至上週，所有BA.5的病例都出現在南非，但是非洲南部國家波札那（Botswana）的衛生部11日表示，已確定4起BA.4和BA.5病例，患者的年齡在30至50歲之間，並且全部都已完整接種疫苗，僅出現輕微症狀。

武肺病毒一直在突變，但只有一些突變會影響它們的傳播、免疫逃脫的能力，或是它們引起的病症的嚴重程度。

例如，BA.2如今是所有已定序病例（sequenced cases）中，將近94%的感染病毒，並且比其姐妹亞變種傳播力更強，但迄今為止的證據表明它不大可能導致感染者罹患重症。

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