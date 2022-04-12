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    捐血新好處？ 新研究︰定期捐血可降低體內有毒PFAS濃度

    最新研究指出，定期捐血者可以降低人體內血液有毒的全氟烷基化合物（PFAS）濃度。捐血示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    最新研究指出，定期捐血者可以降低人體內血液有毒的全氟烷基化合物（PFAS）濃度。捐血示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2022/04/12 16:01

    〔即時新聞／綜合報導〕捐血除了可以幫助他人，也可促進紅血球的新陳代謝，現又有最新研究指出，定期捐血者可以降低人體內血液有毒的全氟烷基化合物（PFAS）濃度。

    國際期刊《美國醫學會期刊》網路開放版（JAMA Network Open）近日發表一份研究，這個來自澳洲的臨床實驗發現，定期捐血可以降低人體內血液有毒的全氟烷基化合物（PFAS）濃度。

    全氟烷基化合物被廣泛應用於人們周遭，主要用途是防水、防油，比如地毯、不沾鍋、防潑水材質、防水漆及油漆、清潔劑、口紅等，另外滅火器泡沫也含有PFAS，導致消防員長期暴露在高濃度PFAS中，許多衛生機構都證實血液中高濃度的PFAS對健康有不良影響。

    澳洲研究團隊招募了當地285名消防員，他們分成三組：每六週捐一次血漿、每12週捐一次血液，以及沒捐血的對照組，在進行為期一年的試驗後，研究人員發現，與對照組相比，定期捐血或血漿都能顯著降低血液中的PFAS濃度，其中捐血漿更為有效，對應的下降幅度達30%。

    不過研究人員也強調，雖然該研究提供了可以直接降低血液中PFAS濃度的證據，但研並沒有調查這種下降是否會帶來臨床健康益處，研究人員呼籲進行更多的研究以了解這些影響。

    而對於接受體內高濃度PFAS的人所捐贈的血是否會有風險？研究人員指出，目前還沒有發現對接受捐血的人構成更大風險的閾值，不過也建議有關單位應該繼續監測關於PFAS可能對健康產生影響的證據，並考慮獻血者體內PFAS濃度升高可能帶來的影響。

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