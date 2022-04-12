中國單日新增逾2.4萬本土案例 疫情遍及23省市

中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1251例，以及2萬3295例無症狀感染，單日新增2萬4546例本土案例，疫情遍及23省。（法新社）

2022/04/12 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1251例，以及2萬3295例無症狀感染，單日新增2萬4546例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等23省市。

中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診1272例，包含境外移入21例，本土新增1251例。本土中包含上海994例、吉林171例、海南21例、廣東16例、江蘇14例、浙江11例、北京4例、福建4例、山東3例、河南3例、江西2例、四川2例、山西1例、內蒙古1例、遼寧1例、黑龍江1例、湖北1例、雲南1例。無新增死亡病例。

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公告也指出，昨日新增無症狀感染者2萬3387例，其中境外移入92例，本土2萬3295例，本土包含上海2萬2348例、吉林598例、江蘇62例、安徽61例、河北44例、湖北36例、遼寧24例、福建24例、廣東19例、浙江18例、江西18例、山東13例、河南11例、廣西6例、雲南4例、山西3例、青海3例、天津1例、黑龍江1例、海南1例。

中國衛健委也指出，截至4月11日24時，中國累計確診16萬6849例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬1991例當中，有77例是重症病例。

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