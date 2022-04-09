中國疫情多點爆發 多城突封高速公路出入口引怒火

有不少中國網友發現，北京、上海、江蘇、安徽等城市周邊高速公路顯示為封閉狀態，對此，中國官方證實「部分地區」採取「一刀切」的通行管控措施，部分高速公路服務區關閉。（圖取自微博）

2022/04/09 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情多點爆發，吉林、上海接連封城，廣州市今（9日）也因疫情而開始實施「分級分類管控」，不少中國網友也發現，北京、上海、江蘇、安徽等城市周邊高速公路顯示為封閉狀態，對此，中國官方證實「部分地區」採取「一刀切」的通行管控措施，部分高速公路服務區關閉。

有不少中國網友在微博發文並批評，「高德上看到很多高速都封路了，不知道是未雨綢繆還是過猶不及」、「這有必要封高速嗎，或者說，封之前不能通知一下嗎」、「高速封路#什麼情況？是要全國性lock down了嗎​」、「今天早上搜的時候就發慌了，如果高速都封鎖了，物流快遞等於全部停了」、「你讓物流、整個產業鏈怎麼活？這可是長三角啊！」、「這大概是我第一次見到高速封路封得那麼密集」。

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對此，有港媒報導指出，主流地圖App「高德地圖」顯示中國有不少一線城市周邊高速公路顯示為封閉狀態，如北京、江蘇、山東、上海等地區，甚至連珠三角、長三角區域也有路段顯示封閉標誌。

中媒《時刻新聞》昨則指出，浙江、上海、江蘇、安徽、陝西、河南、山東以及遼寧等省多地高速公路已實施「管控措施」。對此，中國交通運輸部微信公眾號9日發文稱，近期中國本土疫情多點爆發，疫情防控形勢嚴峻、任務繁重。「部分地區對貨運車輛採取層層加碼、一刀切的通行管控措施，部分高速公路服務區關停，部分公路防疫檢測站擁堵，造成貨運受阻、物流不暢，部分地區生產生活物資供應受到影響」。

公告並稱，中國交通運輸部、公安部等部門與涉疫地區展開多輪會商，將「加強統籌調度，督促政策落實，強化保通保暢，加強服務保障，全力做好重點物資運輸工作」。

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