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    美參院通過 傑克森將成史上首位非裔女性大法官

    2022/04/08 03:21

    〔中央社〕美國聯邦參議院今天以53對47票，確認51歲的傑克森（Ketanji Brown Jackson）將成為史上首位擔任聯邦最高法院大法官的非裔女性。這不僅是美國的里程碑，也是拜登的勝利。

    最高法院自由派大法官布雷爾（Stephen Breyer）1月下旬宣布，將在最高法院目前庭期結束時退休，當時總統拜登（Joe Biden）就表示期望提名非裔女性進入最高法院，這也是拜登競選時的承諾。

    法新社報導，參議院今天通過程序後，現場響起掌聲。這項結果也確保白人男性不會在美國最高法院繼續占多數，為233年來首見。

    根據路透社，3名共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）、穆考斯基（Lisa Murkowski）、羅姆尼（Mitt Romney）加入民主黨參議員陣營，投下贊成票。這項程序只需簡單多數即通過。

    傑克森現為哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官。她畢業於哈佛法學院，曾經擔任布雷爾書記官，在法律界擁有廣泛經驗，曾任聯邦上訴法官、聯邦地區法院法官、美國量刑委員會（U.S. Sentencing Commission）成員，也曾擔任聯邦公設辯護人。

    美國聯邦最高法院目前保守派占6席，自由派占3席。任職大法官27年的布雷爾退休，讓拜登獲得提名遺缺的第一個機會，但他仍無法改變最高法院的意識形態平衡。1110408

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