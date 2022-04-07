日本多團5月擬訪台 謝長廷：隔離條件仍在交涉

2022/04/07 00:24

〔中央社〕駐日代表謝長廷今天在東京被台媒問及日本執政黨自由民主黨青年局計畫5月訪台一事時表示，5月日本有幾團申請訪台，但訪台在什麼條件下可縮短隔離或免隔離仍在交涉。

自民黨青年局局長小倉將信3月29日表示，考慮5月3日至7日之間訪問台灣，行程正在協調中，此行預定與總統蔡英文等政要會談。

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謝長廷今天與台灣駐日媒體茶敘時被問及此事時表示，5月日本有好幾團申請訪台，目前台灣的政策若不是以觀光為目的話，是可以入境台灣，但台灣的隔離政策，在什麼條件下可縮短隔離天數或是免隔離，這還在交涉中。

他表示，這需看訪台團體的行程。如果行程很少、很單純的話，那可能不用隔離，但如果行程太多，人比較多，要免隔離的話，可能很難。總之，這由中央流行疫情指揮中心決定。

這次自民黨青年團計畫訪台，規模雖然比以往訪台的規模小，但人數有幾十個人。

自民黨青年局考慮訪台期間將針對台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、烏克蘭局勢、台灣海峽等議題與蔡總統等人進行意見交換。

謝長廷說，想訪台的團體除了國會議員團以外，也有商業團體，有的團體有具體的會議要參加。

此外，有關日本參議員青山繁晴曾表示想訪問東沙島一事，謝長廷表示，事涉國安，不是完全由外交部處理，雖然造訪沒什麼危險，但現在很難講，如果造訪者比較高調，中國找麻煩的話，台灣也負不起這個責任。

青山曾在日本電台節目上表示，東沙群島位於台灣南方，中國可能攻擊東沙群島或是在東沙群島設據點，影響台灣的內政。（編輯：劉學源）1110407

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