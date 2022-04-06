烏克蘭街頭「有活屍出沒」？ 德媒事實查核打臉俄羅斯

烏軍收復基輔郊區布查鎮後，赫然發現當地平民屍橫遍地。（路透）

2022/04/06 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯部隊在烏克蘭基輔郊外布查鎮（Bucha）屠殺平民，愈來愈多影像證據流出震驚國際，然而俄國當局不僅駁斥相關指控，更控訴烏克蘭、美國及北約造假影片，稱其中某些屍體為活人假扮，對此有德媒進行事實查核，結果出爐後打臉俄方說法。

根據《德國之聲》報導，烏克蘭平民遭俄軍屠殺的影像證據曝光後，俄國上自中央官員、下至民間專家均駁斥了外界的指控，稱「烏克蘭公佈的影片明顯造假，畫面中的『屍體』會在車輛通過後移動手臂並移開四肢避免遭輾，甚至還有『活屍』在汽車駛過後立刻站起」。

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針對烏克蘭街頭是否有活屍出沒，《德國之聲》進行了詳盡的事實查核，結果顯示，俄方所有自清的說法都不存在相應的證據，「即在所有烏克蘭方公布的影片中，都找不到符合俄羅斯用於駁斥西方的描述內容」。

《德國之聲》找到一段符合俄方聲稱「屍體手部移動」的相對應畫面，並進行高解析度逐幀觀察，結果顯示，影片中屍體的手部乍看之下似乎有所動作，但放慢來看卻可發現是汽車擋風玻璃上的雨滴移動造成的錯覺。

經過完整的事實查核，《德國之聲》下結論稱，在所謂的活屍事件中，撒謊一方是莫斯科當局。

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