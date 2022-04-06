首位投誠飛行員！俄直升機脫隊開往烏克蘭投降 獲得1400萬元獎金

俄羅斯飛行員開著直升機向烏克蘭政府投降並獲得獎金。（路透，示意圖非當事直升機）

2022/04/06 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，許多俄羅斯境內的年輕人在不知情、不願意的狀況下被送往戰場，因此有許多俄兵紛紛叛逃，近日有段錄音流出，內容為有一架俄軍直升機突然脫離隊伍偏離航線，最後降落在烏克蘭的某處向烏克蘭政府投降。

記者莫托爾科（Anton Motolko）5日在推特 貼出一段白俄羅斯戈梅爾（Gomel）飛航管制的語音檔，可以聽到一開始有位男子焦急的詢問對方位置在哪，接著則是塔台一來一回的搜尋與嘗試聯繫失蹤直升機的組員，但最終都無功而返。

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莫托爾科聲稱，原本有2架俄軍直升機要從俄羅斯飛往白俄羅斯，結果突然有一架脫離隊伍偏離了航線，接著關閉導航後一路往南飛入烏克蘭境內，最後在烏國某處降落後投降，而烏克蘭政府準備向投誠的俄羅斯飛行員支付50萬美元（約新台幣1439萬元）的獎金，因為他帶著功能完善的直升機一起投降。

目前烏克蘭政府尚未對此消息有相關的報導與消息，如果此事為真，將會是首例對投誠的俄軍空勤人員寄出高額獎金的案例。

Перехват переговоров: «Тимурчик, бл*ть, скажи нам, пожалуйста, по-русскому языку, где сейчас находишься, скажи по-честному?».



Один из пилотов группы вертолётов ВКС РФ сбежал и улетел в сторону Украины.



Потому что 500тыс$ это 500тыс$ ）））https://t.co/yQmvZ31XNC — Anton Motolko （@Motolko） April 5, 2022

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