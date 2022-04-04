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    俄否認布查大屠殺 要求安理會討論烏軍挑釁、破壞和平談判

    俄國外交部發言人沙卡洛娃表示，俄羅斯當局已要求聯合國安理會召開會議，討論烏軍方企圖藉由布查事件發起「挑釁」與破壞和平談判的舉動。（美聯社）

    俄國外交部發言人沙卡洛娃表示，俄羅斯當局已要求聯合國安理會召開會議，討論烏軍方企圖藉由布查事件發起「挑釁」與破壞和平談判的舉動。（美聯社）

    2022/04/04 16:26

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊近日傳出在烏克蘭基輔西北方的小鎮布查（Bucha）犯下「屠殺」暴行，消息曝光後引起外界震撼，對此俄羅斯當局否認這些不實指控，並要求聯合國安理會召開會議，討論烏軍方企圖藉由布查發起「挑釁」與破壞和平談判的舉動。

    綜合外媒報導，針對布查屠殺一事說法，俄羅斯國防部3日表示，俄軍早在上月30日已撤離布查鎮，但是這些「犯罪證據」卻在4天後才開始出現，正巧是烏克蘭安全委員會官員抵達布查鎮時刻；對此俄駐華盛頓大使安東諾夫（Anatoly Antonov）補充，「俄羅國國防部否認這些不實指控，且布查鎮被俄軍控制，沒有任何平民傷亡」。

    外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今（4日）在社群平台「Telegram」指出，俄羅斯已要求聯合國安理會召開會議，針對烏克蘭軍隊和激進份子在布查鎮的挑釁作為進行討論，「基輔政權在布查所犯下的罪行，目的就是破壞和平談判和升級暴力」。

    據悉，布查鎮至少有約280位平民死亡，多數是從後腦勺開槍射殺致死，烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則痛斥俄軍在布查的行為是「蓄意屠殺」。

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