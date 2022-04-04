烏克蘭鎮長一家三口遭俄軍「行刑式槍決」 棄屍森林土坑

首都基輔以西約50公里的莫季任鎮的鎮長蘇克涵科和她丈夫、兒子，遭到俄軍槍殺後扔在森林土坑中，根據當地居民透露，一家三口死前遭到近距離「行刑式槍決」致死。（美聯社）

2022/04/04 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭副總理昨表示，俄軍入侵烏克蘭以來，目前已有11位市長或鎮長被敵軍擄走，其中位於首都基輔以西約50公里的莫季任鎮（Motyzhyn）的鎮長蘇克涵科（Olga Sukhenko）和她丈夫、兒子，全數遭到俄軍槍殺後棄屍在森林土坑中，根據當地居民透露，一家三口死前遭到近距離「行刑式槍決」致死。

綜合外媒報導，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）昨表示，烏俄開戰以來，已有11名鎮長或市長遭俄軍擄走，其中1名即為莫季任鎮的鎮長蘇克涵科與家人，從上月23日突然失蹤。

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當地1名居民3日向外媒透露，由於鎮長蘇克涵科拒絕配合俄軍的要求，因此蘇克涵科夫妻和她們兒子，共3人遭敵軍近距離的「行刑式槍決」殺害後，被扔進森林中的土坑中。而這片樹林就在俄軍駐紮的後方森林中，土坑中還有第4具屍體，目前身分則尚未確定。

從網傳照片可見，蘇克涵科的丈夫雙眼疑似被塑膠布遮掩，雙手也被捆在背後，身旁還有一條繩子，死狀悽慘。

對此，韋列舒克同日證實，蘇克涵科已遭俄軍謀殺，同時指出還有11名市長或地區領袖被俄軍關在烏國境內各地。

It became known that the bodies of the headman of the village of Motyzhin, Olga Sukhenko, her husband and son, who went missing on March 23, were found in a mass grave and in the sewer.



All three were reportedly tortured before being executed by Russian soldiers.#Bucha pic.twitter.com/23cIVijMhs — Oriannalyla ???????? （@Lyla_lilas） April 2, 2022

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