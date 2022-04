烏克蘭鎮長一家三口遭俄軍「行刑式槍決」 棄屍森林土坑

2022/04/04 13:45

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭副總理昨表示,俄軍入侵烏克蘭以來,目前已有11位市長或鎮長被敵軍擄走,其中位於首都基輔以西約50公里的莫季任鎮(Motyzhyn)的鎮長蘇克涵科(Olga Sukhenko)和她丈夫、兒子,全數遭到俄軍槍殺後棄屍在森林土坑中,根據當地居民透露,一家三口死前遭到近距離「行刑式槍決」致死。

綜合外媒報導,烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)昨表示,烏俄開戰以來,已有11名鎮長或市長遭俄軍擄走,其中1名即為莫季任鎮的鎮長蘇克涵科與家人,從上月23日突然失蹤。

請繼續往下閱讀...

當地1名居民3日向外媒透露,由於鎮長蘇克涵科拒絕配合俄軍的要求,因此蘇克涵科夫妻和她們兒子,共3人遭敵軍近距離的「行刑式槍決」殺害後,被扔進森林中的土坑中。而這片樹林就在俄軍駐紮的後方森林中,土坑中還有第4具屍體,目前身分則尚未確定。

從網傳照片可見,蘇克涵科的丈夫雙眼疑似被塑膠布遮掩,雙手也被捆在背後,身旁還有一條繩子,死狀悽慘。

對此,韋列舒克同日證實,蘇克涵科已遭俄軍謀殺,同時指出還有11名市長或地區領袖被俄軍關在烏國境內各地。

It became known that the bodies of the headman of the village of Motyzhin, Olga Sukhenko, her husband and son, who went missing on March 23, were found in a mass grave and in the sewer.



All three were reportedly tortured before being executed by Russian soldiers.#Bucha pic.twitter.com/23cIVijMhs