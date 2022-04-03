出面控訴俄軍犯下戰爭罪！布查平民：2名男童撤離時被打死

基輔郊外小鎮布查居民，指控俄軍射殺2名跟著家人撤離的男童。圖為布查平民車輛被毀。（路透）

2022/04/03 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊陸續從烏克蘭基輔北方撤離，但烏軍收復約有3萬人口的小鎮布查（Bucha）時，隨行記者竟在街道上發現至少20具遺體。當地居民哈利娜（Halyna Tovkach）對此出面指控俄軍犯下戰爭罪，並透露有2名男童在撤離時遭到射殺。

據《衛報》報導，55歲的哈利娜表示，她和62歲丈夫奧列格（Oleg Tovkach）住在布查的伊萬那魯登卡街（Ivana Rudenka）上，由於俄軍持續砲擊當地，因此夫婦倆決定帶上親家泰蒂亞娜（Tetiana Kovalenko，哈利娜兒媳的媽媽）離開。

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和哈利娜同行的還有隔壁鄰居一家人，他們分別是42歲的亞歷山大（Oleksandr Chykmariov）和33歲妻子瑪格麗特（Margarita），以及8歲兒子馬特維（Matvey）和4歲的克利姆（Klim）。

哈利娜指出，當時亞歷山大的白色福特開在前面，她則駕駛白色道奇跟在後面，但在駛離住處約800公尺後，前車突然被俄軍裝甲車擋住，哈利娜腦袋裡立刻出現不好的想法，丈夫奧列格則焦急大喊「快迴轉、快迴轉」。

就在那一瞬間，子彈擊中了哈利娜的右肩，她慌忙地想把丈夫拉下車，但赫然發現奧列格一動也不動，顯然已中彈身亡，因此哈利娜只好自己逃走，坐在後座的泰蒂亞娜則用腿踹開車窗逃生。

至於開在前面的鄰居車輛，只有亞歷山大逃過一劫，他的妻子和2名兒子都被俄軍用機槍射殺。哈利娜指出，當時對他們一行人開槍的俄軍裝甲車，上面畫有V字標記。

雖然哈利娜撿回一命，但由於肩膀受到槍傷因此必須住院治療，醫生告訴她若傷口再下面一點就會致命。哈利娜的兒子羅曼（Roman）透露，事情發生時他剛好在外地工作，之後他打算返回布查尋找父親的遺體。

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