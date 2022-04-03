俄軍撤離還四處埋地雷 澤倫斯基痛批：遺體竟被設置詭雷

烏克蘭總統澤倫斯基指控，俄軍撤離時仍留下許多地雷。（路透）

2022/04/03 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊逐步從烏克蘭首都基輔北方撤離，不過俄軍撤離後仍不平靜，烏克蘭總統澤倫斯基指控，俄軍撤離時仍留下許多地雷，甚至是在遺棄的裝備和遺體上設置詭雷。

根據《路透》報導，澤倫斯基2日晚間發表談話時指出，俄軍正從烏克蘭北部撤離，撤離速度雖然緩慢，但撤軍行動十分明顯，俄軍在某些地區是被烏軍趕走，其中也不乏自己放棄陣地逃跑。澤倫斯基表示，俄軍雖然撤離，但他們在烏克蘭的土地上設置地雷，包括房屋、棄置車輛與裝備，甚至是遺體也被設置詭雷。

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切爾尼戈夫州（Chernihiv Oblast）州長喬斯（Viacheslav Chaus）也在電視台中譴責俄軍撤退時埋設地雷，聲稱切爾尼戈夫州一帶有許多村莊到處都是地雷。烏克蘭國家緊急服務部門2日提醒基輔週邊城鎮民眾，必須對地雷保持警覺性，在基輔西部一處村莊中，1天內就發現多達1500枚爆裂物。

針對俄軍在撤退時埋設的大量地雷，澤倫斯基表示，目前正努力排雷、確保地區安全，建議想要重返家園的民眾暫時先別回家，「現在還沒辦法恢復正常生活」。

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