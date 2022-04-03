為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍撤離還四處埋地雷 澤倫斯基痛批：遺體竟被設置詭雷

    烏克蘭總統澤倫斯基指控，俄軍撤離時仍留下許多地雷。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基指控，俄軍撤離時仍留下許多地雷。（路透）

    2022/04/03 08:50

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊逐步從烏克蘭首都基輔北方撤離，不過俄軍撤離後仍不平靜，烏克蘭總統澤倫斯基指控，俄軍撤離時仍留下許多地雷，甚至是在遺棄的裝備和遺體上設置詭雷。

    根據《路透》報導，澤倫斯基2日晚間發表談話時指出，俄軍正從烏克蘭北部撤離，撤離速度雖然緩慢，但撤軍行動十分明顯，俄軍在某些地區是被烏軍趕走，其中也不乏自己放棄陣地逃跑。澤倫斯基表示，俄軍雖然撤離，但他們在烏克蘭的土地上設置地雷，包括房屋、棄置車輛與裝備，甚至是遺體也被設置詭雷。

    切爾尼戈夫州（Chernihiv Oblast）州長喬斯（Viacheslav Chaus）也在電視台中譴責俄軍撤退時埋設地雷，聲稱切爾尼戈夫州一帶有許多村莊到處都是地雷。烏克蘭國家緊急服務部門2日提醒基輔週邊城鎮民眾，必須對地雷保持警覺性，在基輔西部一處村莊中，1天內就發現多達1500枚爆裂物。

    針對俄軍在撤退時埋設的大量地雷，澤倫斯基表示，目前正努力排雷、確保地區安全，建議想要重返家園的民眾暫時先別回家，「現在還沒辦法恢復正常生活」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    屠殺！俄撤退烏至少行刑式槍決280人、拿兒童當人肉盾牌
    2022/04/03 08:44

    屠殺！俄撤退烏至少行刑式槍決280人、拿兒童當人肉盾牌
    俄羅斯訂下占領烏東最後期限 美官員：普廷要在5月9日慶祝勝利
    2022/04/03 08:12

    俄羅斯訂下占領烏東最後期限 美官員：普廷要在5月9日慶祝勝利

    移民美式慢活別墅 三代同享美好
    俄軍逐步東撤 烏克蘭副防長：已收復基輔週邊地區
    2022/04/03 07:25

    俄軍逐步東撤 烏克蘭副防長：已收復基輔週邊地區
    烏軍大豐收！ 俄軍多管火箭車、多枚火箭彈全「化為烏有」
    2022/04/03 06:15

    烏軍大豐收！ 俄軍多管火箭車、多枚火箭彈全「化為烏有」
    最新畫面曝！烏軍收復安托諾夫機場 全球最大運輸機慘不忍睹
    2022/04/03 06:09

    最新畫面曝！烏軍收復安托諾夫機場 全球最大運輸機慘不忍睹
    美首援烏克蘭「蘇聯製坦克」
    2022/04/03 05:30

    美首援烏克蘭「蘇聯製坦克」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播